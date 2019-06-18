Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД

Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). За проголосовали 417 человек, воздержался один. Трансляция велась на сайте нижней палаты.

Голосованию предшествовало выступление замминистра иностранных дел Сергея Рябкова. Он заявил о многочисленных нарушениях договора со стороны США, в том числе упомянул применение беспилотных летательных аппаратов, «которые полностью укладываются в применение ракеты, как оно зафиксировано во второй статье договора». Рябков также упомянул размещение систем ПРО в Европе, которые по своим техническим характеристикам также приспособлены к пускам крылатых ракет.

Президентский указ о приостановлении действия договора Владимир Путин подписал 4 марта, но окончательно это должно быть оформлено в виде закона.

Договор, по которому СССР (и Россия в качестве правопреемницы) и США обязались уничтожить и в будущем не производить, не испытывать и не развертывать соответствующие ракетные комплексы, был подписан в 1987 году. Однако с начала 2000-х годов страны начали обвинять друг друга в нарушении ДРСМД.