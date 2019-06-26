НАТО договорилось об ответе на случай выхода России из договора о ракетах

НАТО договорилось об ответе на случай выхода России из договора о ракетах

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, страны блока решили не отвечать зеркально. Основной подход в ответных действиях будет оборонительный, размещать новые ядерные ракеты в Европе НАТО не будет, заверил Столтенберг

Йенс Столтенберг (Фото: NATO / Flickr)

В Брюсселе завершился первый день заседания глав оборонных ведомств стран — членов альянса. Одной из тем была выработка мер на случай прекращения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«НАТО продолжает призывать Россию вернуться к полному и поддающемуся проверке исполнению ДРСМД», — сказал Столтенберг по итогам первого дня заседания. «Но мы также должны подготовиться к ситуации без ДРСМД, и сегодня министры обороны стран альянса договорились, что НАТО ответит, если Россия не вернется к соблюдению [договора]», — продолжил он.

По словам генсека альянса, страны решили, что НАТО будет придерживаться «взвешенного и оборонительного подхода». Намерений размещать в Европе новые ядерные ракеты у НАТО нет, заверил Столтенберг. «Мы не будем отвечать зеркально», — сказал генсек.

По словам Столтенберга, НАТО решило гарантировать «эффективность и надежность своих систем ядерного сдерживания». Для этого участники заседания договорились о потенциальных мерах, среди которых программа учений, разведка, развитие воздушной и противоракетной обороны, а также использование возможностей в сфере обычных вооружений.