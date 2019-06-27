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Глава Пентагона объяснил стратегию на случай прекращения ДРСМД
Нового ядерного оружия в Европе США размещать не будут, заявил и.о. министра обороны. По его словам, Вашингтон продолжит соблюдать договор вплоть до окончания его действия
Марк Эспер (в центре) (Фото: НАТО / Flickr)

Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер, прибывший в Брюссель на встречу с коллегами по альянсу НАТО, рассказал на пресс-конференции о шагах организации на случай, если Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) окончательно утратит силу. Видеозапись опубликована в Twitter Пентагона.

«Мы приступили к разработке ракет, которые по договору характеризуются как ракеты средней дальности, — это обычные ракеты, не ядерные, обычные», — отметил он. Еще одним элементом будет укрепление системы противоракетной обороны в Европе.

В начале пресс-конференции министр обороны заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов дать ответ России. «Как мы все знаем, подстрекателем агрессии в Европе является Россия», — сказал Эспер.

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Как выглядит не устроившая США крылатая ракета 9М729

«Спустя 30 лет после падения Берлинской стены Россия все еще хочет владеть правом вето на решения своих соседей и вмешивается в суверенные демократические процессы других стран. Военная активность Москвы на Ближнем Востоке, в Венесуэле и в других местах продлевает человеческое страдание и прикрывает автократов», — считает он.

В то же время Россия, по словам главы Пентагона, продолжает модернизацию своих вооруженных сил, в рамках которой развивает свой потенциал в космосе и киберпространстве, а также планирует к 2020 году потратить $28 млрд на модернизацию своей ядерной триады (стратегические ракеты наземного базирования, на подводных лодках и на самолетах. — РБК).

«Но не сомневайтесь: США будут соблюдать ДРСМД до последней минуты его действия. (…) Если Москва решит выйти из договора, мы и наши союзники предпримем необходимые шаги и вступим в будущее вместе», — сказал Экспер.

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Столтенберг пообещал «ответные меры» НАТО в случае выхода России из ДРСМД

Ранее он написал в Twitter, что США не планируют размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования, так как Вашингтон не хочет новой гонки вооружений. Накануне об этом же говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Позиция России заключается в том, что ракета 9М729, которая, по мнению Вашингтона, нарушает положения договора, имеет дальность менее 500 км и, таким образом, не попадает под действие ДРСМД. Москва неоднократно обвиняла в нарушении договора Вашингтон. Так, 14 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что США применяли системы, которые де-факто нарушали соглашение между двумя странами.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: ДРСМД, ПРО США
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