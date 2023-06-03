Министр обороны КНР призвал Резникова использовать «все» для мира

Китайский министр обороны Ли Шанфу на встрече с украинским коллегой Резниковым призвал использовать «все возможные средства» для завершения конфликта. Также он заявил о готовности расширить военное сотрудничество с Киевом

Ли Шанфу (Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press)

Министр обороны Китая Ли Шанфу на встрече с украинским коллегой Алексеем Резниковым на полях азиатского форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре предложил использовать «все возможные средства» для завершения конфликта на Украине, сообщил замглавы украинского оборонного ведомства Владимир Гаврилов в интервью Bloomberg.

Он рассказал, что украинская сторона в ходе встречи «стремилась углубить понимание Пекином ситуации на местах». Гаврилов добавил, что глава китайского Минобороны пообещал расширить военные связи с Киевом.

«Они готовы к общению, чтобы расширить контакты между украинским и китайским военным руководством. <...> Я надеюсь, что после встречи мы увидим некоторую динамику», — заявил он.

Также представители Украины на саммите «несколько раз» контактировали с делегацией США, включая встречу Резникова с главой Пентагона Ллойдом Остином, отметил Гаврилов. «Мы пользуемся их полной поддержкой», — сказал он.

Ли Шанфу возглавил китайское Минобороны в марте этого года. Спустя месяц он посетил Москву, где встретился с российским военным руководством, а также с президентом Владимиром Путиным.

С 2018 года Ли Шанфу находится под санкциями США за военное сотрудничество с Россией. Поводом стала покупка у России истребителей Су-35 и комплексов С-400. Financial Times писала, что США добивались встречи Ли и Остина в том числе на саммите в Сингапуре, однако Пекин исключил такую возможность, пока против китайского министра действуют санкции. В то же время, по словам источников газеты, шансов на их снятие у Белого дома нет.

Ранее на форуме глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто призвал к мирным переговорам по Украине и предложил создать там демилитаризованную зону. Кроме того, он считает, что ООН должна организовать референдум, «чтобы объективно выяснить пожелания большинства жителей различных спорных районов».

Резников отверг эту инициативу, заявив, что «Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина — восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах».

Китай также выступал со своим мирным планом по ситуации на Украине. Спецпредставитель Пекина в мае посещал Москву, Киев и европейские столицы. Кроме того, посетить Москву и Киев намерены представители миссии шести африканских стран — ЮАР, Сенегала, Замбии, Конго, Уганды и Египта. О миротворческой миссии по Украине весной заявлял Ватикан.

В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что вариантов мирного диалога между Москвой и Киевом не просматривается и никаких предпосылок к этому нет. Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов 3 июня заявил, что двери Киева для переговоров с Москвой «закрыты достаточно прочно».