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Китай отказался от встречи министров обороны из-за санкций США за С-400

FT: КНР отказывается от встречи министра с шефом Пентагона из-за санкций за покупку Су-35
США пять лет назад ввели санкции против китайского чиновника за покупку у России Су-35 и С-400, в этом марте он возглавил Минобороны Китая. С ним хочет встретиться глава Пентагона, но Пекин желает сперва снятия ограничений
Ли Шанфу
Ли Шанфу (Фото: Минобороны / Reuters)

Встреча нового министра обороны Китая Ли Шанфу с американским министром обороны Ллойдом Остином на июньском саммите по безопасности в Сингарпуре маловероятна, поскольку тот попал под санкции США за покупку российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Вашингтон заверил Пекин, что ограничительные меры против Ли не являются помехой для встречи с Остином. Но для властей Китая будет почти невозможно согласиться на личную беседу между ними, пока санкции не будут сняты, рассказали изданию несколько собеседников. Источники также отметили, что шансов отменить санкции у Белого дома нет.

Ли Шанфу прежде возглавлял космодром Сичан, и занимал пост заместителя командующего силами стратегического обеспечения НОАК, а в 2017–2022 годах был главой департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая.

В 2018 году Минфин США ввел санкции против этого департамента и лично Ли Шанфу за военное сотрудничество с Россией. Поводом стала покупка российских истребителей Су-35 и комплексов С-400.

Ли Шанфу возглавил китайское Минобороны два месяца назад — в марте. В том же месяце американское военное ведомство сообщило, что контакты с китайскими коллегами оборваны с прошлого ноября. Blooomberg в качестве причин назвал обострение ситуации вокруг Тайваня и скандал с ударами военных США по, предположительно, китайским разведывательным аэростатам. По данным агентства, США добиваются встречи Ли и Остина.

Кроме того, Пекин так и не одобрил визит госсекретаря Энтони Блинкена. Китай опасается, что одновременно с поездкой американская сторона опубликует результаты расследования по аэростатам. Китайская сторона также воздерживается и от согласия на беседу Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом. Politico отмечало, что действиях Пекина «всегда есть определенная степень дипломатического театра», но источники среди американских чиновников выразили опасения, согласно которым препятствия для диалога двух государств могут иметь глобальные последствия в случае крупного кризиса.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
С-400 Су-35 Китай США Ллойд Остин Минобороны США санкции США
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