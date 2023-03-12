Минобороны КНР возглавил попавший под санкции США из-за России генерал

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 80,4 (+0,26) Инвестиции, 10 мар, 16:19 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 75,94 (+0,04) Инвестиции, 10 мар, 16:19
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 07:42
В Израиле на акции против судебной реформы вышли около 500 тыс. человек Политика, 07:28
Telegraph связала шансы Уоллеса стать генсеком НАТО с тратами на оборону Политика, 07:06
Ким Чен Ын обсудил участие армии в развитии деревни Политика, 06:58
До трех европаллет: фургон для владельцев небольших автопарков РБК и ГАЗ, 06:51
Экс-чемпион Bellator объяснил причину поражения Петра Яна на турнире UFC Спорт, 06:51
Минобороны КНР возглавил попавший под санкции США из-за России генерал Политика, 06:34
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Уроженец Донбасса нокаутировал американца в первом раунде на турнире UFC Спорт, 06:16
В четырех аэропортах ФРГ отменят 351 рейс из-за забастовки Общество, 06:05
Нурмагомедов уступил американцу в бою на турнире UFC в Лас-Вегасе Спорт, 05:56
Рекордсмен UFС после победы над Яном заявил о готовности стать чемпионом Спорт, 05:42
Bloomberg узнал о планах создать фонд по защиты депозитов после краха SVB Бизнес, 05:34
Петр Ян уступил рекордсмену UFC в главном бою турнира в Лас-Вегасе Спорт, 05:04
Корабль Crew Dragon c Анной Кикиной вернулся с МКС на Землю Технологии и медиа, 04:53
Политика ,  
0 

Минобороны КНР возглавил попавший под санкции США из-за России генерал

Минобороны КНР возглавил попавший под санкции США из-за России генерал Ли Шанфу
Ли Шанфу с 2018 года находится под так называемыми вторичными санкциями США из-за покупки у России истребителей Су-35 и комплексов С-400
Фото: Getty Images AsiaPac
Фото: Getty Images AsiaPac

Министром национальной обороны Китая стал генерал Ли Шанфу — с 2018 года он находится под так называемыми вторичными санкциями США, сообщает Bloomberg.

65-летний генерал был назначен на новый пост на Всекитайском собрании народных представителей в Пекине в воскресенье. Ли Шанфу сменит Вэя Фэнхэ.

Департамент развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его директор Ли Шанфу попали под американские санкции осенью 2018 года. И Генерал, и китайская структура были внесены в санкционный список OFAC Минфина (их активы в юрисдикции США подлежат блокировке). Кроме того, китайскому оборонному ведомству было запрещено поставлять продукцию и технологии американского происхождения, ему закрыт доступ к валютным операциям в американской юрисдикции. Поводом стала покупка у России истребителей Су-35 и комплексов С-400. Тогда Соединенные Штаты впервые ввели вторичные санкции против иностранцев за сделки с Москвой.

Назначение Ли Шанфу может осложнить американо-китайские отношения, которые уже обострились из-за сбитого китайского воздушного шара-шпиона в прошлом месяце и напряженности из-за Тайваня, отмечает агентство. В начале февраля Пекин отверг попытки Вашингтона организовать телефонный разговор по поводу инцидента, а в конце февраля Пентагон сообщил, что высокопоставленные представители министерств обороны США и Китая не разговаривали с ноября.

Кроме того, карьерный рост генерала свидетельствует о растущем внимании Пекина к аэрокосмическим технологиям, пишет Bloomberg. Ранее он работал на китайском космодроме Сичан и руководил запуском первого китайского лунного зонда. В то время Китай также провел испытания противоспутникового оружия.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Китай Минобороны
Материалы по теме
Глава ФБР предупредил о «шпионящем через TikTok» китайском правительстве
Политика
Китай выступил против планов ФРГ запретить компоненты Huawei и ZTE в 5G
Политика
Китай исключил угрозу от двусторонних отношений с Россией третьим странам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter