Минобороны КНР возглавил попавший под санкции США из-за России генерал

Ли Шанфу с 2018 года находится под так называемыми вторичными санкциями США из-за покупки у России истребителей Су-35 и комплексов С-400

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Министром национальной обороны Китая стал генерал Ли Шанфу — с 2018 года он находится под так называемыми вторичными санкциями США, сообщает Bloomberg.

65-летний генерал был назначен на новый пост на Всекитайском собрании народных представителей в Пекине в воскресенье. Ли Шанфу сменит Вэя Фэнхэ.

Департамент развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его директор Ли Шанфу попали под американские санкции осенью 2018 года. И Генерал, и китайская структура были внесены в санкционный список OFAC Минфина (их активы в юрисдикции США подлежат блокировке). Кроме того, китайскому оборонному ведомству было запрещено поставлять продукцию и технологии американского происхождения, ему закрыт доступ к валютным операциям в американской юрисдикции. Поводом стала покупка у России истребителей Су-35 и комплексов С-400. Тогда Соединенные Штаты впервые ввели вторичные санкции против иностранцев за сделки с Москвой.

Назначение Ли Шанфу может осложнить американо-китайские отношения, которые уже обострились из-за сбитого китайского воздушного шара-шпиона в прошлом месяце и напряженности из-за Тайваня, отмечает агентство. В начале февраля Пекин отверг попытки Вашингтона организовать телефонный разговор по поводу инцидента, а в конце февраля Пентагон сообщил, что высокопоставленные представители министерств обороны США и Китая не разговаривали с ноября.

Кроме того, карьерный рост генерала свидетельствует о растущем внимании Пекина к аэрокосмическим технологиям, пишет Bloomberg. Ранее он работал на китайском космодроме Сичан и руководил запуском первого китайского лунного зонда. В то время Китай также провел испытания противоспутникового оружия.