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Китай счел трудным проведение плодотворных переговоров по Украине

Китайский посланник Ли Хуэй назвал трудным проведение плодотворных переговоров по Украине
Конфликт Москвы и Киева зашел в тупик и кому-то из них придется взять на себя инициативу для урегулирования, но пока перспективы для плодотворного диалога слабы, считают в Пекине
Ли Хуэй
Ли Хуэй (Фото: EPA / ТАСС)

Сторонам конфликта на Украине будет непросто собраться для переговоров, чтобы те оказались продуктивными, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй, пишет Bloomberg.

Конфликт зашел в тупик, на поле боя сложилась неопределенная ситуация и высок риск эскалации конфликта, считает китайский дипломат. По его мнению, одной из двух сторон необходимо проявить инициативу для поиска решения.

Ли Хуэй в мае посетил Киев, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе, а затем Москву. По словам дипломата, все стороны, с которыми он обсудил проблему, «исключительно положительно отозвались об усилиях Китая по продвижению мирного процесса».

Источники The Wal Streel Journal среди западных дипломатов говорили, что Ли Хуэй предлагал немедленно прекратить огонь на Украине и сохранить за Россией включенные в ее состав территории — Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, Крым. Его идею не приняли, пояснив, что замораживание конфликта не соответствует интересам мирового сообщества, если российские войска не будут выведены, писала газета.

МИД Украины связался с западными партнерами, которые заверили, что представитель Китая не выдвигал такую инициативу, не шли и разговоры о признании за Москвой присоединенных территорий. Сам Ли Хуэй также опроверг сведения WSJ.

Китай после турне дипломата намерен перейти к следующему этапу мирного процесса: усилить взаимодействие со всеми сторонами, стараясь укрепить взаимное доверие, сообщили в МИДе республики. Пекин считает, что конфликт на Украине стал результатом тяжелых противоречий в вопросе безопасности Европы, но конфликта можно было избежать, происходящее — трагедия.

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Переговоры между Россией и Украиной были прерваны после того, как мировые СМИ и местные власти сообщили об обнаружении в украинском городе Буча тел местных жителей со следами пыток. Российская сторона назвала эту информацию провокационной и настаивала на возобновлении диалога. Но Киев отказался от продолжения переговоров до вывода российских войск и возращения Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай Украина переговоры Ли Хуэй
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