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Путин встретился с министром обороны Китая

Песков: Путин провел рабочую встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу
Министр обороны Китая Ли Шанфу, против которого США в 2018 году ввели санкции за сотрудничество с Россией, прибыл в Москву 16 апреля. По словам Пескова, Ли провел рабочую встречу с Путиным, подробности о которой сообщат позже
Ли Шанфу
Ли Шанфу (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу, который прибыл с официальным визитом в Россию 16 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремля.

«Очень рад вас видеть. Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга, председателя Китайской народной республики товарища Си Цзиньпиня. Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктино. Мы в том числе конечно затрагивали и сотрудничество по линии военных ведомств», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что между Россией и Китаем идеет хорошее развитие отношений по всем направлениям.

Ли Шанфу прибыл в Москву по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. Его визит продлится с 16 по 19 апреля.

Генерала Ли Шанфу утвердили на посту главы Минобороны по итогам парламентской сессии Китая в марте этого года. Ранее он занимал должности директора космодрома Сичан, заместителя командующего Силами стратегического обеспечения НОАК, а в 2017-2022 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018 году Минфин США ввел санкции против этого департамента и лично Ли Шанфу за военное сотрудничество с Россией. Поводом стала покупка у России истребителей Су-35 и комплексов С-400.

Пекин в годовщину начала спецоперации опубликовал свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. В числе прочих были пункты о прекращении военных действий, избежании эскалации и поддержке движения России и Украины к диалогу; о возобновлении мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта.

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Москва приветствовала инициативу Пекина, отметив «искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта». Путин говорил, что многие пункты созвучны требованиям России и могут лечь в основу будущего плана мирного урегулирования.

В то же время западные страны раскритиковали предложения Китая, сочтя их выгодными только России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не увидел в них мирного плана.

Мирную инициативу Китая Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обсуждали во время визита последнего в Москву 20–22 марта. По итогам визита лидеры двух стран подписали два совместных документа о развитии партнерства между государствами. Путин в заявлении для СМИ отметил, что Россия считает положения китайского плана по урегулированию на Украине «созвучными российским подходам», но к нему не «готовы на Западе и в Киеве».

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