Дрон сбросил взрывчатку на здание в Белгородской области

Глава Белгородской области Гладков: на здание в Борисовке с коптера сбросили взрывчатку

Украинские военные обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«С квадракоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания нет, пробита крыша. Все службы выехали на место», — написал Гладков.

За день 22 мая несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись обстрелу. Среди пострадавших сел — Антоновка, Козинка, Гора-Подол, Глотово, Замостье.

Кроме того, в тот же день в Грайворонский городской округ проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Глава Белгородской области Вячеслав сообщил, что в результате атаки были ранены восемь человек, ситуацию в регионе он назвал напряженной. В связи с нападением в регионе ввели режим контртеррористической операции. Большая часть населения приграничных сел и Грайворона покинула территорию. В школах области отменили очные последние звонки, они пройдут в дистанционном формате.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter, что Киев не имеет «непосредственного отношения» к атаке.