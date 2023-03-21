В Крыму заявили, что сбитые над Джанкоем дроны были начинены шрапнелью

Беспилотники, которые сбили в ночь на 21 марта над Джанкоем в Крыму, были начинены шрапнелью. Об этом сообщил советник советник главы Крыма Олег Крючков в телеграм-канале.

Целью беспилотников, по словам Крючкова, были гражданские объекты. «Один [дрон] сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами. Кроме взрывчатки в каждом была шрапнель», — написал он.

Позднее Крючков уточнил, что железная дорога и объекты инфраструктуры при атаке не пострадали.

Вечером 20 марта глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны. «По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин», — написал он в телеграм-канале.

Позднее глава администрации Джанкоя Игорь Ивин уточнил, что город атаковали беспилотники, а на двух улицах нашли обломки дронов. Разрушения есть в частном доме на улице Южной, а в продуктовом магазине повреждены электросети, сообщил Ивин.

Осколочное ранение при атаке получил мужчина, его госпитализировали.

Беспилотники неоднократно атаковали Крым и Севастополь в последние месяцы. В начале марта Аксенов заверил, что все основные объекты жизнеобеспечения полуострова, в том числе логистические, защищены, и региону «глобально» ничего не угрожает.