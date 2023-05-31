Захарова назвала «подлейшей» позицию Запада по атаке дронов на Москву

Сотрудники полиции на месте атаки дронов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Страны Запада демонстрируют «подлейшую» позицию, отказываясь комментировать атаку дронов на Москву, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

Ведущий попросил Захарову оценить заявление ООН по атаке на Москву дронов, а также тот факт, что глава британского МИДа Джеймс Клеверли не стал комментировать произошедшее.

«Это, конечно, абсолютно подлейшая позиция. <...> Видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это — пропаганда», — сказала она.

Дипломат назвала тех, кто отказывается давать оценку таким атакам, ссылаясь на отсутствие информации, «невкурсантами». «То есть люди не в курсе. Это очень удобная, очень подлая и проверенная временем позиция», — заключила Захарова.

Утром 30 мая Москва подверглась атаке беспилотников. Пострадали два человека, три дома были повреждены. Минобороны сообщило, что пять из восьми дронов сбили, а три сбились с курса из-за работы средств радиоэлектронной борьбы.

Власти России обвинили в атаке Киев, однако советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет прямого отношения к случившемуся.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос об атаке сказал, что организация осуждает любые нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. «Но я также считаю важным отметить, что не может быть никакого сравнения между недавними атаками на Москву и массированными ударами, которые мы продолжаем видеть в украинских городах», — говорил он.

Клеверли в день атаки 30 мая находился в Эстонии. После нее он дал пресс-конференцию вместе с эстонским коллегой. Министр не стал комментировать атаку и добавил, что не знает подробностей. Он также сказал, что Киев имеет законное право защищать себя и «применять военную силу» за пределами своей территории. Атаку «легитимных военных целей» за пределами Украины глава британского МИДа назвал элементом самообороны Украины.

В США подчеркнули, что «в целом не поддерживают атаки внутри России». Представитель Совета национальной безопасности при президенте заявил CNN, что Вашингтон в курсе новостей об атаке дронов на Москву, но пока собирает информацию о случившемся.