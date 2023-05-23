В Курской области дрон разбомбил подстанцию
В Суджанском районе Курской области беспилотник повредил электрическую подстанцию, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«В Суджанском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию», — написал Старовойт.
Он уточнил, что восстановлением энергоснабжения занимаются специалисты, никто из жителей не пострадал.
После налета без света остались села Плехово, Гуево и Горналь, сообщил Старовойт.
Это второе сообщение за день о повреждении электросетей в результате обстрела.
Утром Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Гордеевка в Курской области и повредили электросети.
В результате села Гордеевка, Викторовка и Троицкое были обесточены, без света остались около 400 человек. Пострадавших не было, уточнил губернатор.
«Также взрывом повреждены грузовая машина и экскаватор, на которых производили работы по укреплению госграницы», — добавил Старовойт.