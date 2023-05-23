В Курской области дрон разбомбил подстанцию

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В Суджанском районе Курской области беспилотник повредил электрическую подстанцию, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В Суджанском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию», — написал Старовойт.

Он уточнил, что восстановлением энергоснабжения занимаются специалисты, никто из жителей не пострадал.

После налета без света остались села Плехово, Гуево и Горналь, сообщил Старовойт.

Это второе сообщение за день о повреждении электросетей в результате обстрела.

Утром Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Гордеевка в Курской области и повредили электросети.



В результате села Гордеевка, Викторовка и Троицкое были обесточены, без света остались около 400 человек. Пострадавших не было, уточнил губернатор.



«Также взрывом повреждены грузовая машина и экскаватор, на которых производили работы по укреплению госграницы», — добавил Старовойт.