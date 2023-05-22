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Боррель выразил надежду на скорое начало поставок Украине истребителей

Глава дипломатии ЕС Боррель выразил надежду на скорое начало поставок Украине истребителей
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Jordan Pix / Getty Images)

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что надеется на скорое начало поставок истребителей Украине.

Он отметил, что на саммите G7 в Японии «решила подготовить почву для поставок Украине необходимых ей истребителей». Об этом сказал Боррель перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе (цитата по Agenzia Nova). В первую очередь нужно начать обучение пилотов, заявил Боррель.

19 мая телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил, что на саммите лидеров G7 в Хиросиме президент США Джо Байден поддержал союзнические программы подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. В Белом доме позже подтвердили эти данные. В Вашингтоне пообещали в ближайшие месяцы определить, какая страна передаст истребители и в каком количестве.

Кремль отмечал, что Запад, допуская поставки Киеву самолетов, демонстрирует рост своей вовлеченности в конфликт. Российский МИД предупредил, что западные страны столкнутся с «колоссальными рисками», если поставят Украине F-16. Байден в ответ заявил, что передача истребителей Киеву создаст риски только для России.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киеву необходима боевая авиация. В конце апреля он отмечал, что без западных самолетов Украине будет гораздо сложнее вести боевые действия, потери из-за этого будут больше.

Западные страны долгое время отказывались поставлять Киеву истребители, но в середине мая изменили позицию. 17 мая Лондон сообщил, что Великобритания и Нидерланды договорились о создании «международной коалиции» по закупкам F-16 для Украины. Британский премьер-министр Риши Сунак 19 мая написал в Twitter, что к перечисленным странам присоединились США, Дания и Бельгия.

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Персоны
Жозеп Боррель истребители истребители F-16 военная помощь
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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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