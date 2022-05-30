Bloomberg узнал об исключении из санкций запрета на покупку недвижимости

О том, что Евросоюз собирается запретить гражданам России и российским компаниям сделки с недвижимостью в шестом пакете санкций, Bloomberg писал в начале мая. Однако из-за возражений Кипра этот пункт решили убрать

ЕС исключил из последнего варианта нового санкционного пакета против России запрет на покупку россиянами недвижимости, сообщает Bloomberg.

Против этой меры возражал Кипр, указывает агентство.

О том, что Евросоюз включил запрет на сделки с недвижимостью гражданам России и российским компаниям в шестой пакет санкций, который Брюссель пытается согласовать, Bloomberg писал в начале мая. Речь идет о продаже или передаче — прямо или косвенно — прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории ЕС. Запрет распространяется на россиян, не являющихся гражданами ЕС и не имеющих вида на жительство в странах Евросоюза.

Ранее в ЕС начали приостанавливать программы для российских граждан, позволяющие получать гражданство (ПМЖ) и вид на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции, чаще всего в недвижимость. Такое решение приняли Греция, Чехия, Мальта, Португалия, Германия и другие. К ним присоединились США, Канада и Великобритания.

В апреле власти Кипра аннулировали «золотые паспорта» восьми человек, попавших под санкции Евросоюза. Газета Phileleftheros писала, что гражданства лишены в том числе российские бизнесмены Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович и Алексей Кузьмичев, а также члены их семей.

В ноябре 2020 года Кипр приостановил выдачу «золотых паспортов» в обмен на инвестиции. Поводом послужило расследование журналистов Al Jazeera, которые выяснили, что получение кипрского паспорта по неофициальным каналам было возможно даже человеком с криминальным прошлым.