Bloomberg узнал об исключении из санкций запрета на покупку недвижимости
ЕС исключил из последнего варианта нового санкционного пакета против России запрет на покупку россиянами недвижимости, сообщает Bloomberg.
Против этой меры возражал Кипр, указывает агентство.
О том, что Евросоюз включил запрет на сделки с недвижимостью гражданам России и российским компаниям в шестой пакет санкций, который Брюссель пытается согласовать, Bloomberg писал в начале мая. Речь идет о продаже или передаче — прямо или косвенно — прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории ЕС. Запрет распространяется на россиян, не являющихся гражданами ЕС и не имеющих вида на жительство в странах Евросоюза.
Ранее в ЕС начали приостанавливать программы для российских граждан, позволяющие получать гражданство (ПМЖ) и вид на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции, чаще всего в недвижимость. Такое решение приняли Греция, Чехия, Мальта, Португалия, Германия и другие. К ним присоединились США, Канада и Великобритания.
В апреле власти Кипра аннулировали «золотые паспорта» восьми человек, попавших под санкции Евросоюза. Газета Phileleftheros писала, что гражданства лишены в том числе российские бизнесмены Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович и Алексей Кузьмичев, а также члены их семей.
В ноябре 2020 года Кипр приостановил выдачу «золотых паспортов» в обмен на инвестиции. Поводом послужило расследование журналистов Al Jazeera, которые выяснили, что получение кипрского паспорта по неофициальным каналам было возможно даже человеком с криминальным прошлым.