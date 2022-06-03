Экс-глава «Сибура» оспорил персональные санкции ЕС

Экс-глава «Сибура» Дмитрий Конов оспорил в суде европейские санкции. Конов попал в санкционный список ЕС 9 марта, через несколько дней после этого он ушел в отставку с поста предправления компании и покинул ее совет директоров

Дмитрий Конов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Бывший предправления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов в среду, 1 июня, оспорил в суде Евросоюза введение против него санкций ЕС. Это следует из карточки дела, другие подробности там не приводятся.

Его официальный представитель подтвердил РБК факт подачи иска: «Дмитрий Конов и его адвокаты подали заявление в Европейский суд, добиваясь исключения его из списка лиц, подпадающих под санкции ЕС». По его словам, Конов вместе с адвокатами считает, что для введения санкций не было ни фактических, ни юридических оснований, и они надеются, что суд отменит это решение.

Конов попал в санкционные списки Евросоюза 9 марта. Тогда были введены ограничения в отношении еще 14 российских бизнесменов и топ-менеджеров, «оказывающих поддержку и получающих выгоду от правительства Российской Федерации или обеспечивающих ему существенный источник дохода». В качестве обоснования в ЕС заявили о близости основных владельцев «Сибура» Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко к президенту Владимиру Путину. По данным ЕС, «Сибур» тесно связан с правительством России. «Дмитрий Конов работает в секторах экономики, обеспечивающих существенный доход правительству России», — говорилось в документе. Затем аналогичные меры ввела и Британия.

Через несколько дней после введения санкций Конов ушел в отставку и покинул совет директоров «Сибура». «Организационные изменения реализуются с учетом включения Дмитрия Конова в санкционные списки ЕС и Великобритании и направлены на повышение устойчивости бизнеса «Сибура», — говорилось в сообщении компании.

После введения европейских санкций свои посты покинули многие другие российские топ-менеджеры и бизнесмены, включая бывшего совладельца СУЭК и «Еврохима» Андрея Мельниченко, экс-главу «ФосАгро» Андрея Гурьева и члена совета директоров СУЭК Владимира Рашевского.



Некоторые из них уже решили оспорить европейские санкции. Так, владелец «Северстали» Алексей Мордашов подал иск в суд ЕС в начале мая. По данным агентства Bloomberg, судебные споры из-за включения в санкционные списки могут занять несколько лет. Источник, близкий к одному из таких истцов, говорил РБК, что суд может продлиться до двух лет.

