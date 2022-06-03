Лукашенко выдвинул условие транзита украинского зерна через Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили по телефону вывоз зерна с Украины, сообщается на сайте главы государства.
Лукашенко заявил о готовности к поставкам зерна в балтийские порты Германии, Польши, прибалтийских стран и России через территорию Белоруссии при условии, что там можно будет грузить и белорусские товары.
Президент добавил, что Минск готов выделить необходимые мощности для перевалки зерна белорусским железнодорожным транспортом. Он предложил Гутерришу обсудить этот вопрос на встрече с участием представителей Белоруссии, Украины и других заинтересованных стран.
По данным «БелТА», Гутерриш попросил о паузе в несколько дней, чтобы обсудить предложения с властями этих государств и определить условия поставок украинского зерна на международные рынки через Белоруссию.
После начала российской военной операции в портах Украины скопилось, по данным ООН, около 4,5 млн т зерна (власти США говорят о 20 млн т). Из-за приостановки поставок на мировой рынок власти многих выразили обеспокоенность возможностью продовольственного кризиса. Свою помощь в транспортировке зерна предлагали США и Канада. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) предупредили, что из-за конфликта на Украине число голодающих в мире увеличится до 218 млн человек.
Президент России Владимир Путин в конце мая в телефонном разговоре заверил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в готовности содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов. По словам главы МИД Сергея Лаврова, президенты в ходе дискуссии договорились, что Турция поможет в разминировании черноморских портов, чтобы поспособствовать перевозке зерна.
Anadolu 2 июня сообщило, что Россия, Украина и Турция при поддержке ООН разработали план по созданию морского «зернового коридора». На предстоящей встрече стороны, по данным агентства, обсудят разминирование портов, а также маршрут судов с зерном и их страхование.
Другое возможное решение проблемы — создание коридора через Белоруссию. The Wall Street Journal в мае писала, что руководство США может снять санкции против белорусских калийных удобрений, если белорусские власти согласятся на транзит украинского зерна через свою территорию. В таком случае груз с Украины будет поставляться по железной дороге в литовский порт Клайпеда.
Лукашенко считает, что Белоруссия — лучшее направление для вывоза зерна с Украины.
Брюссель и Вашингтон ввели в отношении Белоруссии несколько пакетов санкций после президентских выборов 2020 года. Летом 2021 года ЕС ввел против Минска секторальные санкции, запретив импорт нефтепродуктов и калийных удобрений из страны. Причины — «усугубляющиеся нарушения прав человека, жестокие репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», а также принудительная посадка в Минске самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем и его подругой россиянкой Софьей Сапегой на борту. В феврале текущего года Евросоюз решил запретить ввоз из Белоруссии топлива, древесины, цемента и стали из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине. В мае премьер-министр Роман Головченко сообщил, что из-за санкций против Белоруссии почти весь экспорт из нее в страны ЕС и Северной Америки заблокирован, и потери республики составляют $16–18 млрд в год.