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Лукашенко выдвинул условие транзита украинского зерна через Белоруссию

Он заявил генсеку ООН, что в балтийских портах, где будет проходить перевалка зерна, должна быть возможность грузить белорусские товары. Гутерриш попросил паузу для обсуждения предложений Лукашенко с заинтересованными странами
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили по телефону вывоз зерна с Украины, сообщается на сайте главы государства.

Лукашенко заявил о готовности к поставкам зерна в балтийские порты Германии, Польши, прибалтийских стран и России через территорию Белоруссии при условии, что там можно будет грузить и белорусские товары.

Президент добавил, что Минск готов выделить необходимые мощности для перевалки зерна белорусским железнодорожным транспортом. Он предложил Гутерришу обсудить этот вопрос на встрече с участием представителей Белоруссии, Украины и других заинтересованных стран.

По данным «БелТА», Гутерриш попросил о паузе в несколько дней, чтобы обсудить предложения с властями этих государств и определить условия поставок украинского зерна на международные рынки через Белоруссию.

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Фото:Scott Olson / Getty Images

После начала российской военной операции в портах Украины скопилось, по данным ООН, около 4,5 млн т зерна (власти США говорят о 20 млн т). Из-за приостановки поставок на мировой рынок власти многих выразили обеспокоенность возможностью продовольственного кризиса. Свою помощь в транспортировке зерна предлагали США и Канада. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) предупредили, что из-за конфликта на Украине число голодающих в мире увеличится до 218 млн человек.

Президент России Владимир Путин в конце мая в телефонном разговоре заверил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в готовности содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов. По словам главы МИД Сергея Лаврова, президенты в ходе дискуссии договорились, что Турция поможет в разминировании черноморских портов, чтобы поспособствовать перевозке зерна.

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Anadolu 2 июня сообщило, что Россия, Украина и Турция при поддержке ООН разработали план по созданию морского «зернового коридора». На предстоящей встрече стороны, по данным агентства, обсудят разминирование портов, а также маршрут судов с зерном и их страхование.

Другое возможное решение проблемы — создание коридора через Белоруссию. The Wall Street Journal в мае писала, что руководство США может снять санкции против белорусских калийных удобрений, если белорусские власти согласятся на транзит украинского зерна через свою территорию. В таком случае груз с Украины будет поставляться по железной дороге в литовский порт Клайпеда.

Лукашенко считает, что Белоруссия — лучшее направление для вывоза зерна с Украины.

Брюссель и Вашингтон ввели в отношении Белоруссии несколько пакетов санкций после президентских выборов 2020 года. Летом 2021 года ЕС ввел против Минска секторальные санкции, запретив импорт нефтепродуктов и калийных удобрений из страны. Причины — «усугубляющиеся нарушения прав человека, жестокие репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», а также принудительная посадка в Минске самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем и его подругой россиянкой Софьей Сапегой на борту. В феврале текущего года Евросоюз решил запретить ввоз из Белоруссии топлива, древесины, цемента и стали из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине. В мае премьер-министр Роман Головченко сообщил, что из-за санкций против Белоруссии почти весь экспорт из нее в страны ЕС и Северной Америки заблокирован, и потери республики составляют $16–18 млрд в год.

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Александр Лукашенко Белоруссия зерно
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