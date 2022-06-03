Лукашенко назвал Белоруссию лучшим путем для вывоза зерна с Украины

Вывезти зерно из Украины лучше всего через Белоруссию, считает Александр Лукашенко. По его словам, этот вариант он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным. Москва ранее заявляла, что готова обеспечить провоз зерна морем

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Лучшим направлением для вывоза зерна с Украины является Белоруссия, считает президент этой страны Александр Лукашенко. Об этом он заявил журналистам, передает БелТА. По словам президента Белоруссии, вместе с президентом Владимиром Путиным были определены пять направлений для этих целей.

«Самое лучшее направление (мы с Путиным определили пять) — Беларусь. Пожалуйста — мы не хотим, чтобы в Африке голодали. Да не в Африке, в Европе и Америке не хватает. Мы не против, везите через Беларусь, но должны быть компромиссы: мы — вам, вы — нам. Открывайте порты и будем грузить», — цитирует Лукашенко агентство.

По его словам, в мире «с голодом столкнулись давно». «Миллиард голодает, а завтра миллиард будет на грани смерти. Только по причине той политики, которую сегодня Запад и богатые страны, прежде всего Америка, проводят. Вот в чем проблема. Надо ее решать», — считает Лукашенко.

Россия и Украина являются одними из крупнейших мировых поставщиков пшеницы. После начала военной операции России на Украине мировые лидеры не раз выражали опасения по поводу потенциальной нехватки продуктов питания. Так, например, директор отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Германии Мартин Фрик говорил, что в украинских портах оказалось заблокировано около 4,5 млн т зерна, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в том, что она использует голод и зерно для получения влияния в мире.

Госсекретарь США Энтони Блинкен оценивал объемы заблокированного на территории Украины зерна в 20 млн т, а также говорил, что действия России усугубляют продовольственный кризис.



Постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя назвал эти обвинения «кощунственными». По его словам, Россия установила для перевозки зерна в Черном море безопасный коридор шириной 3 морские мили и длиной 80 миль, однако суда с зерном не стали выходить из Одессы. «Нас обвиняют в том, что мы не пропускаем суда, но мины установили не мы», — говорил он 20 мая. О том, что Россия готова предоставить безопасный проход украинским судам с зерном из украинских портов, Небензя также повторно сообщил в начале июня.

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В конце мая президент России Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вывоз украинского зерна и обеспечение безопасного судоходства в Черном и Азовском морях. Путин выразил готовность содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов. До этого российский президент по телефону обсуждал этот вопрос также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Агентство Anadolu сообщило 2 июня, что Россия, Украина и Турция при содействии ООН разработали «дорожную карту», которая позволит вывезти и поставить на международный рынок около 20 млн т зерна и семян подсолнечника. По данным агентства, детали плана представители трех стран и международной организации обговорят на встрече в ближайшие дни. Там будут обсуждаться маршрут, страхование и обеспечение безопасности судов с зерном, в том числе разминирование портов в Черном море.

Украина же требует от России гарантий безопасности для судов и портов, задействованных в вывозе зерна, заявил пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко.