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Экономика ,  
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Украина оценила объемы падения экспорта зерна

Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Украина с 1 по 30 мая 2022 года экспортировала 1,06 млн т зерновых культур, что в 2,7 раза ниже, чем в мае 2021 года (2,81 млн т). Это следует из данных, опубликованных на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия.

С 19 по 30 мая Украина экспортировала 417 тыс. т зерновых культур (34,7 тыс. т ежесуточно), 12–19 мая — 344 тыс. т (49 тыс. т в сутки). Таким образом, среднесуточный экспорт значительно снизился. Основной объем экспорта пришелся на кукурузу. Министерство уточняет, что всего в течение 19–30 мая экспортировано 390 тыс. т кукурузы, 26 тыс. т пшеницы, 3 тыс. т ячменя и 0,3 тыс. т муки.

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Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

Власти Украины объясняют сокращение экспорта блокировкой морских портов на юге страны в связи с боевыми действиями. В начале мая в ООН сообщили о невозможности использовать около 4,5 млн т зерна, которые находятся в портах Украины.

Россия и Украина являются одними из крупнейших мировых поставщиков пшеницы. В сезоне 2021/22 на долю российских поставщиков пришлось 16% экспорта пшеницы в мире, украинских — 10%, следует из данных американского Минсельхоза. После начала военной спецоперации России на Украине мировые лидеры не раз выражали опасения по поводу потенциальной нехватки продуктов питания, говорили об этом и представители ООН.

В марте российские военные установили контроль над Херсонской областью. На территории области в параллельном обращении сейчас находятся российский рубль и украинская гривна, по окончании переходного периода планируется полный переход на рубль.

Накануне власти региона сообщили, что начался экспорт зерна из Херсонской области в Россию. На 20 июня запланирована уборка озимых зерновых. При этом замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов отметил, что речь идет именно о продаже зерна на экспорт.

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Прогнозы

На фоне спецоперации России на Украине стоимость пшеницы за первую ее неделю взлетела на 43,4%, побив 14-летний максимум. 15 марта Россия временно запретила экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза, а также вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца за рубеж.

Теги
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