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Российская армия нанесла удар по украинской нефтебазе «Баловное»

Минобороны сообщило об ударе по нефтебазе «Баловное», с кторой снабжались ВСУ
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженными силами России нанесен удар по украинской нефтебазе «Баловное», с которой шло снабжение ВСУ, говорится в ежедневной сводке Минобороны.

Село Баловное расположено в Николаевской области на юге Украины. Там расположена нефтебаза компании «НК «Альянс-Украина».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Российские системы ПВО за сутки уничтожили 40 украинских беспилотников и три управляемые авиабомбы Hammer, сообщили в Минобороны. Кроме того, уничтожены радиолокатор, а также пусковые установки комплексов С-300 и IRIS-T, отметили в министерстве.

ВСУ потеряли в том числе американский танк Abrams, артиллерийскую установку M109 Paladin и самоходную пушку Dana M2, говорится в сообщении.

Материал дополняется.

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