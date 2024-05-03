Российская армия нанесла удар по украинской нефтебазе «Баловное»
Вооруженными силами России нанесен удар по украинской нефтебазе «Баловное», с которой шло снабжение ВСУ, говорится в ежедневной сводке Минобороны.
Село Баловное расположено в Николаевской области на юге Украины. Там расположена нефтебаза компании «НК «Альянс-Украина».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Российские системы ПВО за сутки уничтожили 40 украинских беспилотников и три управляемые авиабомбы Hammer, сообщили в Минобороны. Кроме того, уничтожены радиолокатор, а также пусковые установки комплексов С-300 и IRIS-T, отметили в министерстве.
ВСУ потеряли в том числе американский танк Abrams, артиллерийскую установку M109 Paladin и самоходную пушку Dana M2, говорится в сообщении.
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