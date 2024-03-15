Путин заявил, что удары Киева по России не останутся безнаказанными
Владимир Путин
Украина наносит удары по населенным пунктам в России с целью сорвать выборы, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности. В попытках атак на Россию были задействованы более 2,5 тыс. человек и 35 танков, но успеха эти попытки не имели, продолжил он.
Российские средства противовоздушной обороны отражают до 95% атак, также сказал президент.
Удары по территории России не останутся безнаказанными, заявил Путин.
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