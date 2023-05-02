Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 87,66 (-0,72) Инвестиции, 02 мая, 16:19 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 79,96 (-0,55) Инвестиции, 02 мая, 16:19
За чертой бедности впервые оказалось меньше 10% россиян Экономика, 00:01
В Брянской области после подрыва организуют автобусное сообщение Политика, 02 мая, 23:55
На Украине заявили о фактическом начале контрнаступления Политика, 02 мая, 23:31
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 02 мая, 23:30
Air Moldova остановила полеты и продажу билетов Бизнес, 02 мая, 23:22
Генерал США посчитал выход к Днепру целью России в военной операции Политика, 02 мая, 23:14
В Саратове вместо парада Победы проведут концерты под окнами ветеранов Политика, 02 мая, 23:11
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
На Кубани задержали подозреваемых в убийстве пропавших аниматоров Общество, 02 мая, 22:56
В Минобороны сообщили подробности удара ВВС Израиля по аэропорту Алеппо Политика, 02 мая, 22:45
Где выгодно покупать брендовую одежду, обувь и аксессуары РБК и Familia, 02 мая, 22:29
Роналду возглавил рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов Спорт, 02 мая, 22:20
Инвестора-активиста Карла Айкана обвинили в создании финансовой пирамиды Инвестиции, 02 мая, 22:11
Блинкен назвал возможные сроки начала контрнаступления Украины Политика, 02 мая, 22:09
Несколько факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори Общество, 02 мая, 22:04
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине заявили о фактическом начале контрнаступления

Украинские власти Херсона заявили о фактчиеском начале контрнаступления

Действия ВСУ на южном направлении можно квалифицировать как начало украинского контрнаступления. Об этом заявил замглавы назначенного Киевом Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает CNN.

По его словам, контрнаступлением являются все ведущиеся сейчас на южном направлении боевые действия и никакой объявленной даты начала контрнаступления уже не будет.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ находятся «на финишной прямой» перед контрнаступлением.

В Кремле заявляли, что Москва тщательно отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных, в том числе слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что это может произойти в ближайшие недели. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Минобороны учитывает эти данные при планировании продолжения военной операции.

Теги
Украина Херсонская область ВСУ Военная операция на Украине контрнаступление
Материалы по теме
Блинкен назвал возможные сроки начала контрнаступления Украины
Политика
МИД Украины связал передачу Киеву F-16 с результатами контрнаступления
Политика
Украинский посол назвал дождь и грязь препятствием для контрнаступления
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter