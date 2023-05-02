На Украине заявили о фактическом начале контрнаступления

Действия ВСУ на южном направлении можно квалифицировать как начало украинского контрнаступления. Об этом заявил замглавы назначенного Киевом Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает CNN.

По его словам, контрнаступлением являются все ведущиеся сейчас на южном направлении боевые действия и никакой объявленной даты начала контрнаступления уже не будет.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ находятся «на финишной прямой» перед контрнаступлением.

В Кремле заявляли, что Москва тщательно отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных, в том числе слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что это может произойти в ближайшие недели. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Минобороны учитывает эти данные при планировании продолжения военной операции.