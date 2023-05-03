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Politico узнало об отказе Киева делиться с США планом контрнаступления

Politico: Киев не делится с США и ЕС планом контрнаступления из-за опасения новых утечек
Украина продолжает делиться основными разведданными с США и ЕС, но старается предотвратить распространение информации о контрнаступлении. В Вашингтоне заявили, что Киев и ранее не раскрывал полностью своих планов
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Власти Украины держат в секрете от западных союзников детали весеннего контрнаступления из опасений новой утечки конфиденциальной информации, которая может поставить под угрозу позиции Киева на поле боя, сообщает Politico со ссылкой на двух европейских чиновников.

В секретных документах американской разведки, в утечке которых подозревают служащего Военно-воздушных сил Нацгвардии США Джека Тейшейру, содержалась подробная информация о военных действиях на Украине, например, о позиции украинских войск и запасах оружия, а также оценки потерь. В течение нескольких дней американские власти пытались убедить Киев и союзников в Европе, что они приняли меры для предотвращения подобной ситуации в будущем.

Несмотря на это, Украина старается предотвратить масштабное распространение деталей, связанных с планированием боевых действий, сообщили источники газеты. По их словам, Киев делится с США и странами Европы, которые оказывали ему военную помощь в течение прошлого года, только некоторыми основными разведданными.

По словам украинского депутата, с котороым побеседовала газета, высокопоставленные чиновники не сообщают подробности готовящегося контрнаступления другим украинским политикам, «в стране лишь несколько человек знают этот план».

Представитель министерства обороны США сообщил Politico, что в Пентагоне не заметили каких-либо изменений, и Вашингтон и Киев по-прежнему обмениваются информацией на том же уровне. В администрации президента США Джо Байдена отметили, что Украина и ранее не раскрывала полностью своих планов; по его словам, в Белом доме не ожидают, что украинская сторона «позвонит и скажет, что контрнаступление начнется в день Х в час Y». Как говорил госсекретарь Энтони Блинкен, США знают, что Украина намеревается провести его в ближайшие недели.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби в разговоре с журналистами отметил, что Киев не обязан уведомлять Вашингтон о своих планах. По его словам, США продолжают передавать Украине разведданные в режиме реального времени.

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Украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с The Washington Post не стал подтверждать или опровергать информацию в утекших материалах, которые распространились по вине Тейшейры. На вопрос о том, не сказалось ли произошедшее на доверии между двумя странами, Зеленский ответил: «Я не могу рисковать нашим государством». Он пояснил, что демонстрация личных чувств не стоит того, чтобы терять военную поддержку США. В начале апреля он обсудил со штабом действия по предотвращению утечек, а CNN со ссылкой на источник в окружении Зеленского сообщил об изменении некоторых планов ВСУ.

В Кремле заявили, что российская сторона внимательно следит за соообщениями о контрнаступлении украинских военных и учитывает их в планировании военной операции.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
утечка документов Украина США Евросоюз контрнаступление
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