МИД назвал дезинформацией сообщения о российском судне у Nord Stream

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 87,66 (-0,72) Инвестиции, 02 мая, 16:19 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 79,96 (-0,55) Инвестиции, 02 мая, 16:19
ЦБ сообщил об «экстремальном» росте сроков ипотеки Финансы, 15:07
Власти не станут отменять парад 9 мая после попытки атаки на Кремль Политика, 15:05
Путин не пострадал при атаке беспилотников на Кремль Политика, 15:04
В какие страны ограничен импорт сельхозпродукции с Украины. Карта Политика, 15:04
Путин поддержал выдвижение нижегородского губернатора на второй срок Политика, 15:04
Захарова ответила на требования Польши по репарациям словом «доиграются» Политика, 15:03
Паттерны из детства: как детские привычки формируют взрослую реальность Pro, 15:02
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
МИД назвал дезинформацией сообщения о российском судне у Nord Stream Политика, 15:01
Песков заявил, что Путина не было в Кремле в момент атаки беспилотников Политика, 15:00
Американцев в рекордный пятый раз оставили без приза лучшему игроку НБА Спорт, 14:56
График Путина не стали менять после попытки удара дронов по Кремлю Политика, 14:56
Как выглядят улицы у школы в Белграде, где погибли 9 школьников. Видео Общество, 14:54
Bloomberg узнал об отказе США от публичной критики в адрес Индии Политика, 14:51
«Реклама успеха». Сколько стоит и как пройдет коронация Карла III Life, 14:45
Подрыв «Северных потоков» ,  
0 

МИД назвал дезинформацией сообщения о российском судне у Nord Stream

МИД: данные, что российское судно приходило к Nord Stream накануне взрывов — дезинформация
Данные о том, что у места подрыва «Северных потоков» видели российское спецсудно, предназначенное для глубоководных операций, является «классической дезинформацией», заявили в МИДе. Об этом ранее сообщало Минобороны Дании
Поврежденный участок газопровода &laquo;Северный поток &mdash; 2&raquo;
Поврежденный участок газопровода «Северный поток — 2» (Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images)

Сообщения Минобороны Дании о том, что у газопровода «Северный поток» было замечено российское спецсудно с оборудованием для подводных операций, — это «вброс не соответствующих действительности материалов». Об этом на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Подобные выдумки не нацелены на установление истины, а призваны запутать ситуацию. Классическая дезинформация, вброс не соответствующих действительности материалов, чтобы создать ощущение, во-первых, что расследование ведется, во-вторых, что компетентные органы Дании работают, и в-третьих, чтобы увести взгляд в сторону», — заявила она.

Она обратила внимание на то, что командование ВС Дании не обнародовало снимки.

О том, что российское спецсудно находилось в районе к востоку от острова Борнхольм за несколько дней до взрывов на «Северных потоках», писало, в частности, датское издание Information.dk со ссылкой на командование обороны Дании.

Издание сообщало, что с датского патрульного катера, который находился в этом же районе 22 сентября, сделали 26 фотографий российского судна. При этом в ведомстве отказались предоставить снимки судна, сославшись на секретность и продолжающееся расследование.

О том, что российское судно могло находиться в том же районе, ранее писало немецкое издание T-Online. Издание сообщало, что источники в силовых кругах сообщали им, что датские военные корабли преследовали российские корабли. Смогли ли датские военные что-то обнаружить, издание не уточняет. Также там упоминают заявление Минобороны России от 21 сентября о том, что пловцы отряда специального назначения Балтийской военно-морской базы выполняли подводные стрельбы. Об участии в этих учениях каких-либо кораблей ведомство не сообщало.

Читайте на РБК Pro
СВО непреодолимой силы: как бизнесмены в судах ссылаются на спецоперацию
Как в России запрещают «адыгейский сыр» и «вологодское масло»
Какие квартиры сейчас покупают в России обладатели сверхкрупных бюджетов
Фальшивый чек на $10 млн: как комик Джим Керри годами воевал с депрессией

Российская сторона отвергает обвинения в свой адрес и возлагает вину на взрывы на западные государства. Президент Владимир Путин считает, что диверсию устроили «англосаксы». «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», — полагает он. Президент согласился с выводами американского журналиста Сеймура Хёрша, утверждавшего со ссылкой на один анонимный источник, что к диверсии причастны спецслужбы США.

В марте несколько западных изданий, среди них — The New York Times и Die Zeit, опубликовали статьи. В частности, первое сообщало, что из разведданных следует, что на месте действовала «проукраинская группировка», состоявшая из граждан Украины и России. Она заложила взрывчатку с помощью опытных водолазов. Die Zeit уточняло, что подрывники действовали с яхты, которая вышла из порта Росток со взрывчаткой на борту. Операцию проводила группа из шести человек, писало издание.

Вашингтон и Киев опровергали причастность к инциденту. В Кремле сообщения западных изданий назвали «вбросом», который отвлекает внимание от истинных авторов диверсии.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дания Северный поток Россия
Материалы по теме
Немецкий фонд, связанный с «Северным потоком-2», заподозрили в кумовстве
Политика
В Швеции заявили о трудностях расследования взрывов на «Северных потоках»
Политика
Дания подняла со дна найденный у «Северного потока-2» объект
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter