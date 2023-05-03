МИД назвал дезинформацией сообщения о российском судне у Nord Stream

Данные о том, что у места подрыва «Северных потоков» видели российское спецсудно, предназначенное для глубоководных операций, является «классической дезинформацией», заявили в МИДе. Об этом ранее сообщало Минобороны Дании

Поврежденный участок газопровода «Северный поток — 2» (Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images)

Сообщения Минобороны Дании о том, что у газопровода «Северный поток» было замечено российское спецсудно с оборудованием для подводных операций, — это «вброс не соответствующих действительности материалов». Об этом на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Подобные выдумки не нацелены на установление истины, а призваны запутать ситуацию. Классическая дезинформация, вброс не соответствующих действительности материалов, чтобы создать ощущение, во-первых, что расследование ведется, во-вторых, что компетентные органы Дании работают, и в-третьих, чтобы увести взгляд в сторону», — заявила она.

Она обратила внимание на то, что командование ВС Дании не обнародовало снимки.

О том, что российское спецсудно находилось в районе к востоку от острова Борнхольм за несколько дней до взрывов на «Северных потоках», писало, в частности, датское издание Information.dk со ссылкой на командование обороны Дании.

Издание сообщало, что с датского патрульного катера, который находился в этом же районе 22 сентября, сделали 26 фотографий российского судна. При этом в ведомстве отказались предоставить снимки судна, сославшись на секретность и продолжающееся расследование.

О том, что российское судно могло находиться в том же районе, ранее писало немецкое издание T-Online. Издание сообщало, что источники в силовых кругах сообщали им, что датские военные корабли преследовали российские корабли. Смогли ли датские военные что-то обнаружить, издание не уточняет. Также там упоминают заявление Минобороны России от 21 сентября о том, что пловцы отряда специального назначения Балтийской военно-морской базы выполняли подводные стрельбы. Об участии в этих учениях каких-либо кораблей ведомство не сообщало.

Российская сторона отвергает обвинения в свой адрес и возлагает вину на взрывы на западные государства. Президент Владимир Путин считает, что диверсию устроили «англосаксы». «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», — полагает он. Президент согласился с выводами американского журналиста Сеймура Хёрша, утверждавшего со ссылкой на один анонимный источник, что к диверсии причастны спецслужбы США.

В марте несколько западных изданий, среди них — The New York Times и Die Zeit, опубликовали статьи. В частности, первое сообщало, что из разведданных следует, что на месте действовала «проукраинская группировка», состоявшая из граждан Украины и России. Она заложила взрывчатку с помощью опытных водолазов. Die Zeit уточняло, что подрывники действовали с яхты, которая вышла из порта Росток со взрывчаткой на борту. Операцию проводила группа из шести человек, писало издание.

Вашингтон и Киев опровергали причастность к инциденту. В Кремле сообщения западных изданий назвали «вбросом», который отвлекает внимание от истинных авторов диверсии.