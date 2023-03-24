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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Херш заявил, что план США взорвать «Северные потоки» появился в 2021 году

Сеймур Херш: Салливан поручил проработать взрыв «Северных потоков» в конце 2021 года
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в конце 2021 года связался с потенциальными исполнителями диверсии на «Северных потоках», утверждает американский журналист
Утечка газа в результате взрыва на газопроводе Nord Stream 2
Утечка газа в результате взрыва на газопроводе Nord Stream 2 (Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press)

В США рассматривали вариант подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» еще в конце 2021 года, заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью изданию China Daily.

«Я думаю, что людей, которых изначально просили выполнить работу, об этом просил в 2021 году, до Рождества, советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан», — сказал он.

Херш также напомнил, что Джо Байден 7 февраля 2022 года пригрозил «положить конец» газопроводам, если российские войска войдут на украинскую территорию. По его словам, когда репортер спросил, знает ли Вашингтон, как это сделать, президент США ответил утвердительно.

«Если Россия вторгнется, если ее танки пересекут границу Украины, то не будет никакого «Северного потока-2», мы положим ему конец. Обещаю вам, мы сможем это сделать», — сказал американский лидер.

По мнению Херша, западные СМИ закрыли глаза на это заявление.

85-летний Сеймур Херш — лауреат Пулитцеровской премии 1970 года, пяти премий Джорджа Поллока и премии Джорджа Оруэлла. Среди самых известных работ — расследование об убийствах в деревне Сонгми во времена Вьетнамской войны, материалы о секретных операциях ЦРУ и Пентагона в период холодной войны, статьи о пытках в тюрьме Абу-Грейб.

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В начале феврале Херш опубликовал собственное расследование о диверсии на газопроводах. В нем со ссылкой на один анонимный источник он заявил, что взрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии.

В расследовании говорилось, что Салливан в конце 2021 года возглавил межведомственную группу по разработке возможных мер против «Северных потоков» и ответу на возможное начало Россией военных действий на Украине.

Среди вариантов уничтожения предлагались разные: ВМС якобы предлагали использовать для операции подводную лодку, ВВС — бомбы с дистанционным взрывателем. Все предложения вызвали многочисленные споры, хотя операция должна была пройти в полной секретности.

По словам Херша, в итоге победил вариант ЦРУ с использованием группы водолазов. Он пишет, что в июне 2022-го водолазы ВВС США заложили взрывчатку под три трубы «Северных потоков» под прикрытием учений Baltops 2022, а спустя три месяца взрывные устройства дистанционно привели в действие, говорилось в материале.

США причастность к взрывам отвергли.

Взрывы, которыми были повреждены обе нитки «Северного потока-1» и одна нитка «Северного потока-2», произошли 26 сентября. Расследованием занимаются Дания, Швеция и Германия. Россию к расследованию не допускают.

Российский президент Владимир Путин обвинил в случившемся «англосаксов», которым, по его мнению, это было выгодно.

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Виктория Громова Виктория Громова
Северный поток Северный поток-2 Джо Байден Джейк Салливан
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