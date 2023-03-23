Блинкен заявил о непричастности США к подрыву «Северных потоков»

Энтони Блинкен (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что ни одно федеральное ведомство США непричастно к взрывам на газопроводах «Северный поток».Такой ответ он дал на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.

Конгрессмен Брэд Шерман спросил, может ли Блинкен «заверить мир в том, что ни одно ведомство правительства США не взрывало эти трубопроводы и не содействовало этому». «Да, я могу», — ответил госсекретарь.

Взрывы на двух нитках «Северного потока» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях газопровода. Расследованием инцидента занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих международных водах произошли взрывы.

Президент России Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов», которым, по его мнению, диверсии были выгодны. США и Великобритания свою причастность к произошедшему отрицали.

Обсуждение атаки на газопроводы возобновилось после того, как в начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на анонимный источник заявил, что взрывы на газопроводах устроили американские водолазы при помощи Норвегии. Белый дом, Пентагон и ЦРУ опровергали выводы Херша. Об отсутствии информации, которая бы подтверждала данные журналиста, заявили также в Германии и ООН.