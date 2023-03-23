Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 83,15 (+0,18) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 76,31 (-0,65) Инвестиции, 16:46
«Зенит» сыграл вничью с «Фенербахче» в товарищеском матче Спорт, 21:29
Сальдо опроверг отвод российских войск из Новой Каховки Политика, 21:05
Блинкен заявил о непричастности США к подрыву «Северных потоков» Политика, 21:04
Первая ракетка России вылетела на старте турнира WTA-1000 в Майами Спорт, 20:49
Как Евросоюз будет поставлять Киеву боеприпасы в условиях их дефицита Политика, 20:43
Пентагон заявил об отправке танков Abrams Украине из имеющихся запасов Политика, 20:39
Минпромторг не исключил прихода китайских партнеров на завод Mercedes Авто, 20:36
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Две россиянки вышли в финал чемпионата мира по боксу в Индии Спорт, 20:32
ИСКЧ выведет на биржу свою «дочку» Genetico в 2023 году Инвестиции, 20:20
В Киеве изменили 16 связанных с Россией и СССР названий улиц Политика, 20:18
Российской легкой атлетике отменили отстранение, но не вернули на турниры Спорт, 20:15
Облигации отлили в золоте: как будет работать новый вид ценных бумаг Новая экономика, 20:13
Основатель «Стальмоста» — о роли инфраструктуры в будущем развитии России Новая Экономика, 20:12
ЕС передаст Украине 1 млн боеприпасов Политика, 20:10
Подрыв «Северных потоков» ,  
0 

Блинкен заявил о непричастности США к подрыву «Северных потоков»

Блинкен заявил о непричастности федеральных агентств США к подрыву «Северных потоков»
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что ни одно федеральное ведомство США непричастно к взрывам на газопроводах «Северный поток».Такой ответ он дал на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.

Конгрессмен Брэд Шерман спросил, может ли Блинкен «заверить мир в том, что ни одно ведомство правительства США не взрывало эти трубопроводы и не содействовало этому». «Да, я могу», — ответил госсекретарь.

Взрывы на двух нитках «Северного потока» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях газопровода. Расследованием инцидента занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих международных водах произошли взрывы.

Президент России Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов», которым, по его мнению, диверсии были выгодны. США и Великобритания свою причастность к произошедшему отрицали.

Обсуждение атаки на газопроводы возобновилось после того, как в начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на анонимный источник заявил, что взрывы на газопроводах устроили американские водолазы при помощи Норвегии. Белый дом, Пентагон и ЦРУ опровергали выводы Херша. Об отсутствии информации, которая бы подтверждала данные журналиста, заявили также в Германии и ООН.

Теги
Энтони Блинкен США Северный поток Nord Stream Конгресс США
Материалы по теме
Президент Мексики напомнил США о подрыве «Северных потоков»
Политика
Лавров рассказал об ожиданиях от расследования взрывов на Nord Stream
Политика
Bild узнал о найденных на «связанной» со взрывами Nord Stream яхте уликах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter