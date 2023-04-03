Володин предложил уголовное наказание за призывы исполнить решения МУС

В России готовятся предложения о внесении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы норм по наказанию за публичные призывы к исполнению решений МУС, рассказал Володин

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Профильные комитеты Госдумы готовят поправки в закон «О безопасности», запрещающие в России деятельность Международного уголовного суда, а также деятельность международных органов, направленную против России и ее граждан, сообщается в телеграм-канале Госдумы.

Речь также идет о запрете публичных призывов к исполнению решений МУС. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил «предусмотреть уголовную ответственность за эти преступления».

«С этой целью готовятся предложения о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы норм по наказанию в виде штрафов и лишения свободы», — сказал он.

Ранее, 25 марта Володин выступил с предложением внести в законодательство изменения, который бы запрещали любую деятельность суда в Гааге на территории России. Он также призвал «предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС».

После этого глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что запрет деятельности МУС в России станет излишней мерой на «коррумпированный и некомпетентный квазисуд», чьи «решения ничтожны».

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению в «незаконной депортации населения (детей) с территорий Украины в Россию» с 24 февраля 2022 года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства относится спокойно к решению и продолжает работать. Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал решение суда «поворотным моментом» и знаком того, что Россия будет привлечена к «ответственности».

СК России 20 марта завел дело против четырех представителей МУС по ст. 299, ст. 30, ст. 360 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой).

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал судьям МУС внимательно смотреть в небо, поскольку «вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда». В ответ на эти угрозы суд выразил сожаление.