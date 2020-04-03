Россия прекратит вывоз своих граждан из других стран. Что важно знать

Идея приостановки вывозных рейсов принадлежала вице-премьеру Татьяне Голиковой и базировалась на позиции Роспотребнадзора, рассказали РБК источник в профильном ведомстве и источник, близкий к Росавиации. По их словам, Минтранс и Росавиация выступали против. В МИДе, координировавшем работу по возвращению граждан, решение не комментировали.

Источник, близкий к Росавиации, сказал РБК, что Россия, скорее всего, разрешит иностранным государствам вывозить их резидентов национальными авиакомпаниями, для этого на каждый рейс будет выдаваться отдельное разрешение.

Россия начала ограничивать авиасообщение с другими странами с 14 марта, с 27 марта авиасообщение было полностью отменено. Исключение было сделано только для рейсов, которые были организованы для вывоза россиян из других стран. 30 марта режим был дополнительно ужесточен — прилет был ограничен 500 пассажирами в сутки, что повлекло отмену нескольких согласованных с властями других стран рейсов. График прилета россиян был составлен Росавиацией до 5 апреля. Рейсы из США, Японии, Таиланда, Германии и других стран должны были выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Аврора», S7, «Уральские авиалинии» и Azur Air. РБК направил запросы в эти компании. На поддержку авиакомпаний, которые должны были организовать рейсы (билеты россияне должны были покупать за свой счет), правительство запланировало выделить 1,5 млрд руб. Об этом говорилось в распоряжении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным 28 марта.

РБК направил запрос представителю Голиковой, пресс-секретарю премьер-министра и в пресс-службу Роспотребнадзора. В пресс-службах Минтранса и Росавиации отказались от комментариев. Сколько граждан остались и что им делать

Последние данные о количестве россиян, остающихся за рубежом, Росавиация предоставляла 27 марта. По данным ведомства, страны с наибольшим числом россиян — Таиланд и Индонезия. В МИД уточняли, что всего 25 тыс. российских граждан заявили о желании вернуться домой.

Пока не было известно о полном закрытии авиасообщения, российские посольства занимались решением многочисленных вопросов логистики, подготовки соответствующих документов, их оформления, доставкой людей в аэропорты, помогали в расселении, сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 2 апреля.

Что касается документов на право пребывания, срок которых истекает, то в разных странах этот вопрос решается по-разному. Граждане России, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ в связи с пандемией COVID-19, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать и депортировать их не будут, заявил в интервью «РИА Новости» посол Евросоюза в России Маркус Эдерер. Идут на встречу «застрявшим» иностранцам и в других странах. В частности, находившиеся в Таиланде российские граждане рассказывали РБК о возможности продлить на месяц разрешение на жительство, хотя эта процедура и сопряжена с различными трудностями.

Посольство России в Мексике в настоящее время прорабатывает с мексиканской миграционной службой алгоритмы оказания помощи находящимся в Мексике российским гражданам, в том числе по вопросам оформления необходимых документов, сообщил РБК заведующий консульским отделом посольства Андрей Трояновский. Посольство во взаимодействии с администрацией Мехико также содействует гражданам в поиске оптимальных вариантов размещения, сказал он.

Пресс-атташе посольства России в Перу Денис Султанов сообщил, что пока в посольстве не знают деталей решения о полной приостановке авиасообщения. По его словам, после того как вчера, 2 апреля, вывозным рейсом в Россию удалось отправить большую часть туристов, оказавшихся в Перу во время ЧС (232 человека), накал страстей, в целом, начал спадать. Однако в стране остается еще несколько десятков россиян, с ними посольство продолжит работать, заверил он.

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Что же касается финансовой поддержки, то правительство России ранее решило выделить 500 млн рублей на помощь российским гражданам, которые находятся за рубежом и не могут вернуться на родину. В частности, эти средства пойдут на их обеспечение временным жильем. В заявлении штаба указано, что получить средства смогут те, кто предоставил о себе данные через форму на госуслугах. Пока у посольств не было возможности выделять гражданам средства, так как еще не проработан механизм их выделения, а собственных средств у посольств нет, поясняла на брифинге Захарова.