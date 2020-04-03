Россия прекратит вывоз своих граждан из других стран. Что важно знать
Российские власти сообщили о временной приостановке авиарейсов, которыми в страну возвращались находящиеся за рубежом россияне. Им помогут с оформлением необходимых документов, возможна и финансовая помощь
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Почему Россия запретила «вывозные» рейсы
В целях максимальной защиты здоровья граждан России и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусом в стране с 00:00 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран. Об этом сообщил вечером 3 апреля оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории России. Как следует из его заявления, в дальнейшем возможность вернуться все же будет.
«Чтобы возобновить работу по вывозу россиян, находящихся за рубежом и желающих выехать в Российскую Федерацию, гражданам необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг», — уточняется в сообщении. Дополнительная информация будет предоставлена 6 апреля.
Начиная с полуночи 4 апреля на портале госуслуг будет доступна форма, которую должны будут заполнить те, кто хочет вернуться в Россию, говорится в сообщении штаба.
Идея приостановки вывозных рейсов принадлежала вице-премьеру Татьяне Голиковой и базировалась на позиции Роспотребнадзора, рассказали РБК источник в профильном ведомстве и источник, близкий к Росавиации. По их словам, Минтранс и Росавиация выступали против. В МИДе, координировавшем работу по возвращению граждан, решение не комментировали.
Источник, близкий к Росавиации, сказал РБК, что Россия, скорее всего, разрешит иностранным государствам вывозить их резидентов национальными авиакомпаниями, для этого на каждый рейс будет выдаваться отдельное разрешение.
Россия начала ограничивать авиасообщение с другими странами с 14 марта, с 27 марта авиасообщение было полностью отменено. Исключение было сделано только для рейсов, которые были организованы для вывоза россиян из других стран. 30 марта режим был дополнительно ужесточен — прилет был ограничен 500 пассажирами в сутки, что повлекло отмену нескольких согласованных с властями других стран рейсов.
График прилета россиян был составлен Росавиацией до 5 апреля. Рейсы из США, Японии, Таиланда, Германии и других стран должны были выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Аврора», S7, «Уральские авиалинии» и Azur Air. РБК направил запросы в эти компании. На поддержку авиакомпаний, которые должны были организовать рейсы (билеты россияне должны были покупать за свой счет), правительство запланировало выделить 1,5 млрд руб. Об этом говорилось в распоряжении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным 28 марта.
РБК направил запрос представителю Голиковой, пресс-секретарю премьер-министра и в пресс-службу Роспотребнадзора. В пресс-службах Минтранса и Росавиации отказались от комментариев.
Сколько граждан остались и что им делать
Последние данные о количестве россиян, остающихся за рубежом, Росавиация предоставляла 27 марта. По данным ведомства, страны с наибольшим числом россиян — Таиланд и Индонезия. В МИД уточняли, что всего 25 тыс. российских граждан заявили о желании вернуться домой.
Пока не было известно о полном закрытии авиасообщения, российские посольства занимались решением многочисленных вопросов логистики, подготовки соответствующих документов, их оформления, доставкой людей в аэропорты, помогали в расселении, сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 2 апреля.
Что касается документов на право пребывания, срок которых истекает, то в разных странах этот вопрос решается по-разному. Граждане России, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ в связи с пандемией COVID-19, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать и депортировать их не будут, заявил в интервью «РИА Новости» посол Евросоюза в России Маркус Эдерер. Идут на встречу «застрявшим» иностранцам и в других странах. В частности, находившиеся в Таиланде российские граждане рассказывали РБК о возможности продлить на месяц разрешение на жительство, хотя эта процедура и сопряжена с различными трудностями.
Посольство России в Мексике в настоящее время прорабатывает с мексиканской миграционной службой алгоритмы оказания помощи находящимся в Мексике российским гражданам, в том числе по вопросам оформления необходимых документов, сообщил РБК заведующий консульским отделом посольства Андрей Трояновский. Посольство во взаимодействии с администрацией Мехико также содействует гражданам в поиске оптимальных вариантов размещения, сказал он.
Пресс-атташе посольства России в Перу Денис Султанов сообщил, что пока в посольстве не знают деталей решения о полной приостановке авиасообщения. По его словам, после того как вчера, 2 апреля, вывозным рейсом в Россию удалось отправить большую часть туристов, оказавшихся в Перу во время ЧС (232 человека), накал страстей, в целом, начал спадать. Однако в стране остается еще несколько десятков россиян, с ними посольство продолжит работать, заверил он.
Что же касается финансовой поддержки, то правительство России ранее решило выделить 500 млн рублей на помощь российским гражданам, которые находятся за рубежом и не могут вернуться на родину. В частности, эти средства пойдут на их обеспечение временным жильем. В заявлении штаба указано, что получить средства смогут те, кто предоставил о себе данные через форму на госуслугах. Пока у посольств не было возможности выделять гражданам средства, так как еще не проработан механизм их выделения, а собственных средств у посольств нет, поясняла на брифинге Захарова.
Как вывозят своих граждан другие страны
Украина закрыла государственную границу с 28 марта. Вернуться в страну ее граждане могут только через наземные пункты пропуска на автомобилях или пешком. Посольства Украины на своих сайтах также собирают информацию о тех, кому нужна помощь, помогают решать вопросы с местными властями. С проблемами при вывозе почти 300 тыс. своих подданных столкнулась и Великобритания. 30 марта правительство анонсировало, что потратит 75 млн фунтов на специальные чартерные рейсы для возвращения домой британцев из стран, где коммерческие авиаперевозки были прекращены. За возвращение придется заплатить от 250 до 500 фунтов, тем, кто не имеет таких средств, будут предоставлены займы.
По оценкам британских властей, около 50–60 тыс. британцев находятся в странах, в которых коммерческие рейсы домой недоступны, около 240 тыс. — в странах, куда из Британии продолжают совершать рейсы коммерческие компании. В общей сложности власти уже помогли вернуться на родину более 160 тыс. граждан, заявил глава МИД Доминик Рааб.
Франции осталось вернуть на родину 12 тыс. человек, заявил в начале недели государственный секретарь МИД страны Жан-Батист Лемуан. При этом, как отметил дипломат, еще 20 марта число застрявших за границей французов составляло более 100 тыс. человек, но большинство из них были возвращены домой. Для помощи гражданам за границей французское правительство действовало совместно с Air France и некоторыми другими компаниями. За билет на заказанном властями чартерном рейсе с французов требуют 450 евро — примерно половину себестоимости рейса, сказал Лемуан.