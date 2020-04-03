Власти объяснили решение приостановить международное авиасообщение

Решение полностью прекратить международные рейсы российские власти приняли, чтобы избежать новой волны завозных заражений коронавирусной инфекцией на территории страны

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Россияне, которые все еще находятся за границей и хотят вернуться, должны заполнить форму на портале госуслуг и ждать решения о дате их вывоза. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, поступившем в РБК. Власти решили полностью запретить чартерные и регулярные заграничные авиарейсы, чтобы избежать новой волны завозных заражений коронавирусом в России.

«Чтобы возобновить работу по вывозу россиян, находящихся за рубежом и желающих выехать в Российскую Федерацию, гражданам необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Форма будет доступна с 00:00 4 апреля. На основе этих данных будет организовано формирование графика вывоза на территорию Российской Федерации в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении.

Тем, кто представил сведения о себе, власти пообещали оказать помощь, на эти цели МИДу выделили 500 млн руб. Ранее ведомство заявляло, что за границей остались еще 25 тыс. россиян, которых хотят вернуться на родину.