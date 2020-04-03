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Пандемия коронавируса ,  
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Власти объяснили решение приостановить международное авиасообщение

Решение полностью прекратить международные рейсы российские власти приняли, чтобы избежать новой волны завозных заражений коронавирусной инфекцией на территории страны
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Россияне, которые все еще находятся за границей и хотят вернуться, должны заполнить форму на портале госуслуг и ждать решения о дате их вывоза. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, поступившем в РБК. Власти решили полностью запретить чартерные и регулярные заграничные авиарейсы, чтобы избежать новой волны завозных заражений коронавирусом в России.

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«Чтобы возобновить работу по вывозу россиян, находящихся за рубежом и желающих выехать в Российскую Федерацию, гражданам необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Форма будет доступна с 00:00 4 апреля. На основе этих данных будет организовано формирование графика вывоза на территорию Российской Федерации в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении.

Россия полностью прекратит международное авиасообщение для вывоза россиян
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Тем, кто представил сведения о себе, власти пообещали оказать помощь, на эти цели МИДу выделили 500 млн руб. Ранее ведомство заявляло, что за границей остались еще 25 тыс. россиян, которых хотят вернуться на родину.

Авиасообщение с зарубежными странами было приостановлено 27 марта, исключение было сделано для полетов за рубеж за оставшимися там гражданами России. О планах с 4 апреля приостановить и эти рейсы рассказывал ранее источник РБК в одной из авиакомпаний. По его словам, идею о приостановке возвратных рейсов поддержала вице-премьер Татьяна Голикова на основе позиции Роспотребнадзора. Против такого решения выступали Минтранс и Росавиация, рассказали источник в профильном ведомстве и источник, близкий к Росавиации.

Еще один собеседник РБК, близкий к Росавиации, подтвердил тогда, что иностранным авиакомпаниям могут дать возможность забрать своих граждан, если их самолеты будут прилетать пустыми, забирать людей и улетать обратно.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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О выделении средств для помощи оставшимся за границей россиянам 2 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин. «Мы также выделим полмиллиарда рублей для помощи российским гражданам, которые находятся сейчас за пределами страны. Мы ведем большую работу по их возвращению на родину», — сказал глава правительства. Он отметил также, что многие граждане страны оказались в сложном положении за границей, поэтому выделяемые средства в первую очередь пойдут на оплату их временного проживания на территории иностранного государства.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: штаб, авиарейсы, коронавирус
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