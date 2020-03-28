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Кабмин выделил ₽1,5 млрд авиакомпаниям для вывоза россиян из-за вируса

Фото: Carl Court / Getty Images

Росавиация получит 1,5 млрд руб. на субсидии авиакомпаниям, которые вывозят россиян из зарубежных стран в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в распоряжении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, средства направят из резервного фонда правительства. Доклад об их использовании Росавиация должна будет предоставить до февраля 2021 года.

Согласно данным Росавиации по состоянию на 27 марта, наибольшее число «застрявших» из-за распространения коронавирусной инфекции россиян находятся в Таиланде (17 тыс.) и Индонезии (4 тыс.). В организации отметили, что их вывезут на родину до 5 апреля.

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Проблема вывоза российских граждан на родину возникла из-за ограничений авиасообщения, вводимых по всему миру из-за коронавируса. Так, в середине марта более 1 тыс. россиян не смогли выехать из Черногории после того, как страна закрыла границы из-за выявления первого случая заболевания. 19 марта домой смогли попасть 157 российских туристов из Черногории, а 20 марта из страны вывезли еще 660 россиян.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Кроме того, 25 марта 189 российских пассажиров застряли в аэропорту в Дубае. Позднее власти ОАЭ разрешили вывезти россиян пяти авиакомпаниям, среди которых были «Победа», «Аэрофлот», «Икар», S7 и iFly.

Теги: Росавиация, авиакомпания, коронавирус
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