Российские туристы в Таиланде сообщили о проблемах с возвращением
Находящиеся в Таиланде российские туристы сообщили РБК о проблемах с возвращением в Россию, а также продлением срока пребывания в стране.
Находящийся на Пхукете россиянин Кирилл Баданов рассказал РБК, что ему не удалось вовремя выбраться с острова. «Мы с девушкой прилетели в Таиланд на остров Пхукет по пакетному туру «Библио-Глобуса». Туроператор досрочно его закрыл. Нас предупредили за 36 часов до вылета, но мы были на островах с паромной переправой и на этот рейс не успевали. Мы сначала ждали информации от туроператора, но никакой информации не получили — просто выслали форму для заполнения на компенсацию. Позвонили в МИД — нам посоветовали самим покупать билеты на стойках аэропорта в Пхукете. В аэропорту билетов уже не было», — рассказал Баданов.
По его словам, он решил несколько дней подождать на Пхукете, поскольку МИД собирал списки.
«Но МИД позже написал, что губернатор Пхукета закрывает остров по земному сообщению, а с 10 апреля и аэропорт закрывает и посоветовал выбираться самим. Мы пытались добраться в Бангкок, хотя уже сейчас, по сообщениям других туристов, там тоже уже нельзя купить билеты в Россию. Билеты только на май», — добавил он.