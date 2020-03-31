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Российские туристы в Таиланде сообщили о проблемах с возвращением

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Находящиеся в Таиланде российские туристы сообщили РБК о проблемах с возвращением в Россию, а также продлением срока пребывания в стране.

Находящийся на Пхукете россиянин Кирилл Баданов рассказал РБК, что ему не удалось вовремя выбраться с острова. «Мы с девушкой прилетели в Таиланд на остров Пхукет по пакетному туру «Библио-Глобуса». Туроператор досрочно его закрыл. Нас предупредили за 36 часов до вылета, но мы были на островах с паромной переправой и на этот рейс не успевали. Мы сначала ждали информации от туроператора, но никакой информации не получили — просто выслали форму для заполнения на компенсацию. Позвонили в МИД — нам посоветовали самим покупать билеты на стойках аэропорта в Пхукете. В аэропорту билетов уже не было», — рассказал Баданов.

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По его словам, он решил несколько дней подождать на Пхукете, поскольку МИД собирал списки.

«Но МИД позже написал, что губернатор Пхукета закрывает остров по земному сообщению, а с 10 апреля и аэропорт закрывает и посоветовал выбираться самим. Мы пытались добраться в Бангкок, хотя уже сейчас, по сообщениям других туристов, там тоже уже нельзя купить билеты в Россию. Билеты только на май», — добавил он.

Баданов отметил, что недостатка еды на острове в данный момент нет. «С продуктами здесь все хорошо, цены не изменились, магазины открыты. В больших магазинах и на трассах измеряют температуру. Карантин соблюдается, все стараются сидеть дома. Пляжи, рестораны, увеселительные заведения закрыты. Что будет через неделю-две, когда у людей закончатся деньги и им станет нечего есть, не знаем», — сказал он.

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Другой находящийся в Таиланде россиянин Владислав заявил РБК, что посольство России в Таиланде начало выдавать письма, с помощью которых можно просить о продлении визы на 30 дней. «Процедура выглядит так: собрать кучу документов, поехать на другой остров, стоять весь день в очереди. У нас дети двух и шести лет, перспектива не очень радостная», — рассказал турист. При этом, по его словам, те, кто был там, сказали, что им продлили визы на 15 дней вместо 30 и взяли штраф за просрочку пребывания в стране.

«У нас просрочка с 26-го числа уже больше, чем стоимость визы, и она копится каждый день. Денег на якобы вывозной «Аэрофлот» у нас нет. Это более 200 тыс. на семью. На визу деньги есть, но нет на просрочку, которую на Самуи заставляют платить. По итогу сидим, визу не можем сделать и не можем вылететь. И каждый день копится штраф по 5 тыс. руб. за всех», — добавил Владислав.

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В пресс-службе посольства России в Таиланде РБК заявили, что дипмиссия может только ходатайствовать о продлении срока разрешенного пребывания. Окончательное решение принимается властями страны. «По поводу цен на билеты. Этим занимаются соответствующие авиакомпании, к ним целесообразно обратиться за разъяснениями», — добавили в диппредставительстве.

По данным Росавиации на 27 марта, в Таиланде находится более 17 тыс. россиян, застрявших в стране из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса. Большая часть российских туристов вернется из Таиланда домой 1 апреля.

Теги: Таиланд, Туристы из России, Посольство России в Таиланде, новости РБК
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