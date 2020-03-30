Власти ограничили число вывозимых из-за границы россиян

Через аэропорт Шереметьево в сутки будут пропускать не более 500 россиян, которых вывозят из-за границы. Аэропортам в регионах России разрешили принимать в сутки не более 200 человек, вернувшихся из других стран

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Количество россиян, которых будут возвращать в Россию из-за границы, ограничили. Об этом говорится в сообщении Росавиации, опубликованном на сайте ведомства, решение было оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки», — говорится в сообщении.

Аэропорты, расположенные в других регионах России, смогут принимать ежесуточно не более 200 вернувшихся из-за границы россиян.

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