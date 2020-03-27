Росавиация назвала страны с наибольшим числом «застрявших» россиян

В Индонезии находится 4 тыс. россиян, которых собираются вывезти из-за пандемии коронавируса. В Таиланде таких — 17 тыс., большинство из них вернутся домой 1 апреля

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В Индонезии и Таиланде находится наибольшее число россиян, застрявших за границей из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

В Индонезии сейчас находится 4 тыс. граждан России, а в Таиланде — 17 тыс. Согласно сообщению Росавиации, их вывезут на родину в течение следующей недели. В Таиланде находятся преимущественно россияне с авиабилетами, домой их вернут в рамках обязательств туроператоров и авикомпаний. Как уточняет Росавиация, 1 апреля большая часть из них покинет королевство.

Из Индонезии российских граждан вывезут рейсы авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот», которые раньше отправляли туда свои регулярные и чартерные самолеты.

Вопрос о вывозе россиян из Латинской Америки (Бразилия, Чили, Перу, Аргентина) перешел на стадию завершения: ответственные ведомства и организации формируют списки пассажиров, получают разрешения местных властей на их вывоз и готовят логистику их сбора. Планируется, что борт с 524 пассажирскими местами вылетит из Москвы в этом направлении 30 марта.