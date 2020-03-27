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Пандемия коронавируса ,  
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Росавиация назвала страны с наибольшим числом «застрявших» россиян

В Индонезии находится 4 тыс. россиян, которых собираются вывезти из-за пандемии коронавируса. В Таиланде таких — 17 тыс., большинство из них вернутся домой 1 апреля
Фото: Sakchai Lalit / AP

В Индонезии и Таиланде находится наибольшее число россиян, застрявших за границей из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

В Индонезии сейчас находится 4 тыс. граждан России, а в Таиланде — 17 тыс. Согласно сообщению Росавиации, их вывезут на родину в течение следующей недели. В Таиланде находятся преимущественно россияне с авиабилетами, домой их вернут в рамках обязательств туроператоров и авикомпаний. Как уточняет Росавиация, 1 апреля большая часть из них покинет королевство.

Из Индонезии российских граждан вывезут рейсы авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот», которые раньше отправляли туда свои регулярные и чартерные самолеты.

Кадыров сообщил о снятых препятствиях для вывоза россиян из ОАЭ
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Вопрос о вывозе россиян из Латинской Америки (Бразилия, Чили, Перу, Аргентина) перешел на стадию завершения: ответственные ведомства и организации формируют списки пассажиров, получают разрешения местных властей на их вывоз и готовят логистику их сбора. Планируется, что борт с 524 пассажирскими местами вылетит из Москвы в этом направлении 30 марта.

Страны Евросоюза закрывают границы из-за вируса. Фоторепортаж
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Трудности с вывозом туристов возникли после того, как большинство стран ограничили авиасообщение для борьбы с распространением коронавируса. В марте более 1 тыс. россиян застряли в Черногории вскоре после того, как в стране выявили первый случай коронавируса и в связи с этим решили закрыть границы. 20 марта из страны вывезли 660 туристов, позже планировалось забрать еще свыше тысячи человек.

На этой неделе власти ОАЭ разрешили вывезти российских туристов пяти авиакомпаниям. Их заберут «Победа», «Аэрофлот», «Икар», S7 и iFly. Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснял «техническим недоразумением» запрет на вывоз россиян из ОАЭ.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По данным университета Джонса Хопкинса, сейчас в мире зарегистрировано более 566 тыс. случаев коронавируса. Китай, откуда изначально распространялось заболевание, теперь на втором месте по числу зараженных (81,8 тыс. человек). Больше всего заболевших выявили в США (свыше 92 тыс.), третье место занимает Италия (80,5 тыс.). В России в сумме заразились 1036 человек.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Росавиация, Таиланд, авиасообщение, Индонезия, россияне
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