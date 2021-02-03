Суд арестовал главреда «Медиазоны» на 25 суток

Тверской суд Москвы арестовал главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. МВД и суд увидели призывы к несогласованной акции в его репосте чужого сообщения с портретом музыканта группы «Тараканы»

Сергей Смирнов (Фото: sssmirnov / Twitter)

Тверской суд Москвы арестовал главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова на 25 суток. Такое решение вынес судья Александр Меркулов, сообщили РБК в пресс-службе инстанции. Полиция вменила Смирнову правонарушение по ч. 8 ст. 20.2 КоАП, где речь идет о повторном нарушении установленного порядка организации или проведения митинга.

ГУ МВД по Москве сообщало, что протокол на Смирнова был составлен «по результатам проведения проверки по сообщению, размещенному в социальных сетях, с призывами к гражданам принять участие в несанкционированной акции 23 января 2021 года в Москве». Рапорт на Смирнова составил оперативник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Москве Дмитрий Гребенчуков, следует из документа, который опубликовал проект «Апология протеста».

Полиция считает, что Смирнов «совершил организацию публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления», следует из протокола, выдержку из которого опубликовал сам журналист. Этот вывод сотрудники центра «Э» сделали из репоста чужого шуточного сообщения, который появился в Twitter Смирнова: речь шла о внешнем сходстве журналиста с фронтменом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. Исходный твит содержал изображение Спирина с подписью, что он «за Навального», а также датой и временем несогласованной акции в центре Москвы. Смирнова привлекли к ответственности с формулировкой о повторном нарушении правил проведения акций, поскольку в июле прошлого года суд уже оштрафовал его за одиночный пикет в поддержку мундепа и журналиста Ильи Азара.

Смирнов был задержан утром 30 января, накануне очередной несогласованной акции протеста против задержания Алексея Навального. Как следует из видеозаписи, которую опубликовал его коллега Егор Сковорода, полицейские подошли к Смирнову во время прогулки с малолетним сыном. Его доставили в отдел полиции по Тверскому району; изначально речь шла о протоколе за участие в несогласованной акции 23 января, при этом в тот день Смирнов был дома. По данным адвоката «Апологии протеста» Алана Гамазова, который выезжал к журналисту, его планировали задержать до суда, однако в итоге вечером отпустили под обязательство о явке.

В поддержку Смирнова 30 января выступили более 30 редакций СМИ, сообщала «Медиазона». Задержание журналиста комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав составление на него административного протокола «абсолютно логичным».