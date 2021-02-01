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Отравление Навального ,  
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Генпрокуратура объяснила требование реального срока для Навального

Генпрокуратура признала обоснованным требование ФСИН заменить Навальному условный срок на реальное наказание и заявила, что будет отстаивать свою позицию в суде. Заседание состоится 2 февраля
Алексей Навальный во время рассмотрения апелляции на решение о продлении срока заключения
Алексей Навальный во время рассмотрения апелляции на решение о продлении срока заключения (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Требование Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменить условное наказание оппозиционеру Алексею Навальному на реальное является обоснованным из-за допущенных нарушений, заявили в Генпрокуратуре.

«Противоправное поведение Алексея Навального явилось основанием для внесения <...> в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Данное представление признано законным и обоснованным. С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Генпрокуратуре напомнили, что в декабре 2014 года Навального приговорили к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком пять лет по делу о мошенничестве в отношении компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания».

По решению суда, он должен был являться в уголовно-исполнительную инспекцию дважды в месяц. В августе 2017 года Навальному продлили испытательный срок до 29 декабря 2020 года из-за того, что он неоднократно не являлся в инспекцию и трижды был привлечен к административной ответственности.

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
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В Генпрокуратуре также отметили, что Навальный проходит обвиняемым по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны и что он неоднократно нарушал обязанность о явке в уголовно-исполнительную инспекцию.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января. Там он проходил лечение и реабилитацию. Власти Германии сообщили, что в организме оппозиционера нашли следы боевого яда «Новичок». Российский врачи версию с отравлением Навального исключили, Москва неоднократно опровергала обвинения в причастности к случившемуся с ним.

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Во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево Навального задержали. Оппозиционера доставили во 2-й отдел полиции УМВД города Химки. Там же 18 января провел заседание Химинский суд, который арестовал Навального на 30 суток.

Ранее ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на реальный срок, так как оппозиционер «не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». Суд рассмотрит ходатайство ФСИН 2 февраля.

После ареста Навального в десятках российских городов прошли акции протеста. С властями они согласованы не были. Митинги прошли 23 и 31 января, часть из них закончились столкновениями силовиков и демонстрантов и задержаниями. По итогам акций были заведены более 20 уголовных дел.

Автор
Виктория Полякова
Алексей Навальный Генпрокуратура ФСИН
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