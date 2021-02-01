Генпрокуратура объяснила требование реального срока для Навального

Генпрокуратура признала обоснованным требование ФСИН заменить Навальному условный срок на реальное наказание и заявила, что будет отстаивать свою позицию в суде. Заседание состоится 2 февраля

Алексей Навальный во время рассмотрения апелляции на решение о продлении срока заключения (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Требование Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменить условное наказание оппозиционеру Алексею Навальному на реальное является обоснованным из-за допущенных нарушений, заявили в Генпрокуратуре.

«Противоправное поведение Алексея Навального явилось основанием для внесения <...> в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Данное представление признано законным и обоснованным. С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Генпрокуратуре напомнили, что в декабре 2014 года Навального приговорили к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком пять лет по делу о мошенничестве в отношении компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания».

По решению суда, он должен был являться в уголовно-исполнительную инспекцию дважды в месяц. В августе 2017 года Навальному продлили испытательный срок до 29 декабря 2020 года из-за того, что он неоднократно не являлся в инспекцию и трижды был привлечен к административной ответственности.