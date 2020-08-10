Прокуратура утвердила обвинение по делу Навального о клевете на ветерана

Алексей Навальный (Фото: Павел Головкин / AP)

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом говорится на сайте столичной прокуратуры.

Навального обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета). Наказание по этой статье предусматривает штраф или обязательные работы.

«Уголовное дело будет направлено в мировой суд для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш.