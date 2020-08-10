Прокуратура утвердила обвинение по делу Навального о клевете на ветерана

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Президентские выборы в Белоруссии. Главное Политика, 12:22 Гибкие офисы X5 и рекорд «Утконоса»: главное в продуктовом ретейле Pro, 12:20 В правительстве назвали дату старта программы кешбэка за туры по России Общество, 12:19 Путин поручил обеспечить финансирование вакцинации от COVID-19 Общество, 12:18 Кожаный профицит: как кожевенная отрасль переживает пандемию РБК и Сбербанк, 12:15 Дюков отговорил Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России Спорт, 12:15 Акции «Ювентуса» упали на 11,8% после вылета из Лиги чемпионов Инвестиции, 12:15 Как гаджеты меняют наше представление о мониторинге здоровья Индустрия 4.0, 12:12  Московская биржа и Сбербанк запустили индекс цен на жилье Недвижимость, 12:05 В МВД Белоруссии сообщили о 3 тыс. задержанных на митингах Политика, 12:04 Биткоин оказался под угрозой уничтожения из-за бага Крипто, 12:01 Прокуратура утвердила обвинение по делу Навального о клевете на ветерана Общество, 12:00 В штабе Тихановской потребовали передачи власти в Белоруссии Политика, 11:58 МВД Белоруссии сообщило о 39 пострадавших в столкновениях силовиках Общество, 11:53
Общество ,  
0 

Прокуратура утвердила обвинение по делу Навального о клевете на ветерана

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Павел Головкин / AP)

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом говорится на сайте столичной прокуратуры.

Навального обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета). Наказание по этой статье предусматривает штраф или обязательные работы.

«Уголовное дело будет направлено в мировой суд для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш.

Против Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана
Общество
Алексей Навальный

Причиной возбуждения дела о клевете стал комментарий Навального в Twitter к ролику в поддержку изменения Конституции. 2 июня он перепостил ролик на свою страницу и назвал снявшихся в нем «командой продажных холуев», «позором страны» и «людьми без совести». В ролике приняли участие, в частности, космонавт Олег Кононенко, сыровар Олег Сирота, дизайнер Артемий Лебедев, а также ветеран войны Игнат Артеменко.

Через неделю после появления комментария Навального внук ветерана Артеменко Игорь Колесников сообщил, что 93-летнему ветерану стало плохо, у него диагностировали ишемическую болезнь сердца на нервной почве.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как Airbnb выживает в мире без путешествий РБК Pro: карьера во время пандемии. Стоит ли принимать оффер Восемь причин: почему ценные сотрудники бегут из компании РБК Pro: что делать с недобросовестными контрагентами

Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете
Общество
Алексей Навальный

Следствие утверждает, что Навальный разместил высказывания, «содержащие негативную оценку Артеменко, носящие заведомо ложный характер, не имеющие место в действительности, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию». Тем самым Навальный причинил ветерану моральный вред, считает следствие.

Сам Навальный связал возбуждение дела о клевете с тем, что у него заканчивается условный срок, а новое дело предусматривает «возможность обысков, изъятие техники, допросы, какие-то другие ограничения». По его словам, «дело сфабриковано предельно грубо».

Теги: Алексей Навальный, клевета, новости
Материалы по теме
Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете
Общество
В СК взяли с Навального подписку о невыезде
Общество
Против Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter