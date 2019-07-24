Суд арестовал Навального на 30 суток за призывы к митингу

Суд арестовал Навального на 30 суток за призывы к митингу

Алексея Навального задержали сегодня утром во время пробежки. Суд приговорил его к 30 суткам ареста

Алексей Навальный (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Симоновский суд Москвы приговорил политика Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за призывы к участию в несанкционированной акции протеста 27 июля, об этом сообщает ТАСС.

«Признать Навального виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга») и назначить ему наказание в виде 30 суток административного ареста», — цитирует агентство приговор.

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