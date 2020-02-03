Глава МИД Польши заявил о победе в «историческом споре» с Россией

Яцек Чапутович (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью агентству PAP оценил итоги «исторического спора» между Москвой и Варшавой.

«Я думаю, что мы определенно выиграли этот исторический спор с Россией. Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако им это не удалось», — сказал Чапутович. При этом он отметил, что теперь необходимо «успокоить эмоции» и нормализовать отношения двух стран.

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