Политика , 03 фев, 14:34
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Глава МИД Польши заявил о победе в «историческом споре» с Россией
Яцек Чапутович
Глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью агентству PAP оценил итоги «исторического спора» между Москвой и Варшавой.
«Я думаю, что мы определенно выиграли этот исторический спор с Россией. Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако им это не удалось», — сказал Чапутович. При этом он отметил, что теперь необходимо «успокоить эмоции» и нормализовать отношения двух стран.
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