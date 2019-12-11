Путин счел беспардонной ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой

Президент России раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента за попытки исказить правду о Второй мировой войне

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин увидел в резолюции Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», принятой в сентябре этого года, попытку исказить правду о Второй мировой войне. Об этом глава государства заявил на заседании организационного комитета «Победа».

По его словам, попытки исказить историческую правду не прекращаются, а теперь к ним подключились и «вполне респектабельные международные институты и европейские структуры».

В частности, сказал президент, резолюция Европарламента «поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз, чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны», — возмутился Путин (цитата по ТАСС). — Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года!»

По словам президента, тех, кто пытается поспорить «с такой ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют — цитата: в информационной войне против демократической Европы».