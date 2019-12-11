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Политика ,  
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Путин счел беспардонной ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой
Президент России раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента за попытки исказить правду о Второй мировой войне
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин увидел в резолюции Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», принятой в сентябре этого года, попытку исказить правду о Второй мировой войне. Об этом глава государства заявил на заседании организационного комитета «Победа».

По его словам, попытки исказить историческую правду не прекращаются, а теперь к ним подключились и «вполне респектабельные международные институты и европейские структуры».

В частности, сказал президент, резолюция Европарламента «поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз, чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны», — возмутился Путин (цитата по ТАСС). — Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года!»

По словам президента, тех, кто пытается поспорить «с такой ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют — цитата: в информационной войне против демократической Европы».

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Европарламент потребовал от России не обелять преступления режима СССР

Резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы» была принята европейскими депутатами в сентябре по случаю очередной годовщины начала Второй мировой войны. «Члены Европарламента выразили обеспокоенность в связи с усилиями нынешнего российского правительства обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом, и видят в них опасный компонент информационной войны против демократической Европы», — говорится в документе.

Евродепутаты также предложили включить историю тоталитарных режимов и анализ их последствий в учебные программы для учащихся европейцев. Европарламент также предложил учредить 25 мая как Международный день героев борьбы с тоталитаризмом, чтобы дать будущим поколениям «наглядный пример правильного отношения к происходящему перед лицом угрозы тоталитарного порабощения».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Путин, Вторая мировая война, Европарламент
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