Политика , 22 дек, 11:41
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МИД Польши ответил на слова Путина о причинах начала Второй мировой
Заявления представителей российских властей о причинах и ходе Второй мировой войны, «представляют собой ложную картину событий». Об этом говорится в сообщении МИД Польши, который прокомментировал слова Владимира Путина о том, что советские войска зашли в страну после того, как польское правительство перестало контролировать вооруженные силы.
Как считает ведомство, слова Путина «подрывают совместную работу польских и российских экспертов», а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые «пытались найти путь истины и достичь примирения в польско-российских отношениях».
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