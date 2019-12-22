МИД Польши ответил на слова Путина о причинах начала Второй мировой

МИД Польши ответил на слова Путина о причинах начала Второй мировой

Заявления представителей российских властей о причинах и ходе Второй мировой войны, «представляют собой ложную картину событий». Об этом говорится в сообщении МИД Польши, который прокомментировал слова Владимира Путина о том, что советские войска зашли в страну после того, как польское правительство перестало контролировать вооруженные силы.

Как считает ведомство, слова Путина «подрывают совместную работу польских и российских экспертов», а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые «пытались найти путь истины и достичь примирения в польско-российских отношениях».

Материал дополняется.