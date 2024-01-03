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Госдолг США впервые в истории превысил $34 трлн

Минфин: госдолг США впервые в истории превысил $34 трлн
Предыдущий рекорд в $33 трлн по уровню государственного долга США установили три месяца назад — в сентябре 2023-го. В июне Байден приостановил действие лимита госдолга до 2 января 2025 года
Фото: Michael Reynolds / EPA / ТАСС
Фото: Michael Reynolds / EPA / ТАСС

Объем государственного долга Соединенных Штатов впервые превысил отметку в $34 трлн, следует из статистических данных американского Минфина.

В таблице учитываются данные начиная с 1993 года. К 29 декабря (последние данные) суммарный непогашенный государственный долг страны составлял 34 трлн 1 млрд 493 млн долларов США. За день до этого он оценивался в $33,91 трлн.

Предыдущий рекордный размер госдолга в $33 трлн был зафиксирован в середине сентября 2023 года.

Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами: ими могут выступать как частные лица, например граждане или иностранные инвесторы, так и государства или крупные фонды. Вашингтон берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет.

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В начале 2023 года госдолг США превысил установленный потолок в $31,4 трлн. После этого американский Минфин не раз предупреждал об угрозе дефолта, если лимит не будет повышен. «Мы все читали сказку о Золушке. Золушка должна покинуть бал ровно в полночь. Мы подошли к этому моменту, поэтому, прежде чем наша карета превратится в тыкву, не могли бы мы, пожалуйста, решить эту проблему?» — призывала глава МВФ Кристалина Георгиева.

Президент США Джо Байден и демократы призывали конгресс повысить потолок без каких-либо условий. В то же время республиканцы, контролирующие палату представителей, отказывались одобрять его увеличение без сокращения бюджетных расходов.

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29 мая Байден и на тот момент спикер палаты представителей Кевин Маккарти пришли к компромиссу. Так, помимо приостановления действия лимита соглашение ограничит расходы на 2024 и 2025 годы, вернет средства, не использованные на борьбу с пандемией коронавируса, ускорит процесс выдачи разрешений на некоторые энергопроекты. В Белом доме заверяли, что соглашение по госдолгу не отразится на помощи Украине.

В июне Байден подписал закон, который предусматривает повышение потолка госдолга со 2 января 2025 года. До этого момента действие лимита приостановлено. Документ также устанавливает новые лимиты дискреционных расходов, отменяет «определенные необязательные балансы» и прекращает приостановку выплат по федеральным студенческим кредитам.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Госдолг США США Минфин США статистика
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