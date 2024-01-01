Байден заявил о лучшем положении американцев в мире

Байден: американцы находятся в лучшем положении для роли ведущей страны в мире

Байден и его жена пожелали американцам счастливого и безопасного Нового года. Сами они отмечают праздник на острове в Карибском море

Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Джо Байден и его жена Джилл дали короткое интервью телеведущему Райану Сикресту и поздравили американцев с Новым годом.

Байден выразил надежду, что у американцев будет «здоровый, счастливый и безопасный Новый год». «Но помимо этого я надеюсь, что они [американцы] понимают, что мы находимся в лучшем положении, чем любое другое государство, чтобы быть ведущей страной в мире», — добавил он.

Подводя итоги 2023 года, президент США заявил, что американцы «сейчас в состоянии зарабатывать себе на жизнь», созданы рабочие места для более чем 14 млн человек.

«Мне хорошо от того, что американский народ поднялся. Они пережили тяжелые времена из-за пандемии», — сказал он.

Джилл Байден призвала американцев быть позитивными, оптимистичными и добрыми друг к другу, отметив, что всегда говорит это своим студентам. Первая леди преподает английский язык и литературу в колледже Северной Вирджинии. Она первая супруга главы государства, которая продолжает карьеру за пределами Белого дома.

The Hill отмечает, что Байдены отмечают Новый год на острове Санта-Крус на Виргинских островах, само интервью было записано 30 декабря. Некоторые республиканцы раскритиковали отпуск президента, в который он отправился на фоне миграционного кризиса на границе с Мексикой, пишет издание. Рождественские каникулы Байден вместе с женой провел в резиденции в Кэмп-Дэвиде (Мэриленд).

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Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении назвал «судьбу Отечества» главным, что объединяет россиян. «Глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия, тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и той колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас», — отметил глава государства.

В Кремле сообщили, что отдельно Путин поздравил с Новым годом командующих группировками войск, позвонив им по телефону. Участников военной операции на Украине также поздравил министр обороны Сергей Шойгу.