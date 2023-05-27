Глава МВФ обратилась к США фразой о Золушке и превращении кареты в тыкву

Георгиева попросила США не затягивать и решить вопрос с дефолтом прежде, «чем наша карета превратится в тыкву», так как разговор не о потере Золушкой туфли, а стабильности мировой экономики. Байден накануне заявил о скором решении

Кристаллина Георгиева (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

США несколько раз подходили к «краю пропасти» в связи с риском объявления дефолта, принимая решение по его недопущению в последний допустимый час, но им необходимо ускориться и не откладывать вопрос, заявила глава МВФ Кристаллина Георгиева на пресс-конференции.

«Мы все читали сказку о Золушке. Золушка должна покинуть бал ровно в полночь. Мы подошли к этому моменту, поэтому, прежде чем наша карета превратится в тыкву, не могли бы мы, пожалуйста, решить эту проблему? Мы сталкиваемся не просто с потерей туфли», — добавила Георгиева.

Экономист напомнила, что рынок облигаций американского Минфина является «якорем стабильности мировой финансовой системы». И если за этот якорь потянуть, то «мировая экономика, корабль, на котором мы все путешествуем, оказывается в неспокойных и, что еще хуже, неизведанных водах». Спад экономики США негативно повлияет на экономики во всем мире, это вызвало бы «шок за шоком». Глава МВФ отметила: «Мы все еще восстанавливаемся после COVID, война на Украине все еще продолжается, и тут у нас происходит это».

Минфин США предупреждал о наступлении дефолта с 5 июня, если Конгресс и Белый дом не договорятся о компромиссе. Президент Джо Байден и конгрессмены-демократы призывают конгресс повысить лимит без каких-либо условий. Республиканцы, контролирующие палату представителей, отказываются одобрять повышение потолка без сокращения бюджетных расходов.

Вечером 26 мая президент сказал, что сделка «очень близка» и предположил, что в ближайшие часы станет известно о решении.