Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 85,92 (+0,04) Инвестиции, 26 мая, 16:34 Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,02) Инвестиции, 26 мая, 16:34
Военные заявили о срыве прорыва диверсантов ВСУ на одном из направлений Политика, 05:30
Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus Политика, 05:29
Регулятор назвал возможную дату роста цены электричества вдвое на Украине Общество, 05:02
Глава МВФ обратилась к США фразой о Золушке и превращении кареты в тыкву Экономика, 04:42
Зеленский предложил проработать гражданское партнерство для ЛГБТ-пар Общество, 04:22
Германия перебросит Patriot в Литву для охраны саммита НАТО Политика, 04:04
МИД заявил о готовности к пуску аммиакопровода в Одессу «в считанные дни» Политика, 03:52
Финансовая грамотность для подростков: от 9 до 15 лет
На интенсиве РБК Pro ваш ребенок научится управлять деньгами и ставить финансовые цели
Купить интенсив
Тарантино ответил на вопрос о карьере фразой «продолжение следует» Общество, 03:40
МИД не счел Запад причастным к атаке Кремля беспилотниками Политика, 03:19
Полиция проверит данные о побеге бойцов отряда «Шторм Z» из Лисичанска Политика, 03:05
Байден «чрезвычайно негативно» оценил ядерное оружие в Белоруссии Политика, 02:43
В Москве закроют центральный участок серой ветки метро Общество, 02:39
Экс-генпрокурор Украины заявил о полном контроле России над Артемовском Политика, 02:09
Госдепартамент США задумался о системе обороны и безопасности Украины Политика, 02:02

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Экономика ,  
0 

Глава МВФ обратилась к США фразой о Золушке и превращении кареты в тыкву

Глава МВФ Георгиева напомнила сказку о Золушке из-за угрозы дефолта в США
Георгиева попросила США не затягивать и решить вопрос с дефолтом прежде, «чем наша карета превратится в тыкву», так как разговор не о потере Золушкой туфли, а стабильности мировой экономики. Байден накануне заявил о скором решении
Кристаллина Георгиева
Кристаллина Георгиева (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

США несколько раз подходили к «краю пропасти» в связи с риском объявления дефолта, принимая решение по его недопущению в последний допустимый час, но им необходимо ускориться и не откладывать вопрос, заявила глава МВФ Кристаллина Георгиева на пресс-конференции.

«Мы все читали сказку о Золушке. Золушка должна покинуть бал ровно в полночь. Мы подошли к этому моменту, поэтому, прежде чем наша карета превратится в тыкву, не могли бы мы, пожалуйста, решить эту проблему? Мы сталкиваемся не просто с потерей туфли», — добавила Георгиева.

Экономист напомнила, что рынок облигаций американского Минфина является «якорем стабильности мировой финансовой системы». И если за этот якорь потянуть, то «мировая экономика, корабль, на котором мы все путешествуем, оказывается в неспокойных и, что еще хуже, неизведанных водах». Спад экономики США негативно повлияет на экономики во всем мире, это вызвало бы «шок за шоком». Глава МВФ отметила: «Мы все еще восстанавливаемся после COVID, война на Украине все еще продолжается, и тут у нас происходит это».

Минфин США предупреждал о наступлении дефолта с 5 июня, если Конгресс и Белый дом не договорятся о компромиссе. Президент Джо Байден и конгрессмены-демократы призывают конгресс повысить лимит без каких-либо условий. Республиканцы, контролирующие палату представителей, отказываются одобрять повышение потолка без сокращения бюджетных расходов.

Вечером 26 мая президент сказал, что сделка «очень близка» и предположил, что в ближайшие часы станет известно о решении.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МВФ США Кристалина Георгиева дефолт госдолг

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Минфин США призвал конгресс не ждать до последнего из-за риска дефолта
Политика
Байден попросил журналистов «умолкнуть» после вопросов о дефолте
Политика
Белый дом пообещал поддерживать Украину даже в случае дефолта
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter