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Политика ,  
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Байден объявил о предотвращении «катастрофического дефолта»

Президент США Байден заявил о финальной сделке по госдолгу и предотвращении дефолта
Минфин США предупреждал, что если сделки не будет, дефолт наступит 5 июня. За неделю до этой даты сторонам удалось достичь компромисса, 31 мая его рассмотрят в конгрессе. Часть республиканцев хочет помешать прохождению сделки
Кевин Маккарти и Джо Байден
Кевин Маккарти и Джо Байден (Фото: Jacquelyn Martin / Reuters)

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти завершили работу над соглашением о приостановке действия потолка государственного долга до 1 января 2025 года, передает Reuters.

«Это снимает угрозу катастрофического дефолта, защищает наше с трудом заработанное и историческое восстановление экономики», — сказал Байден.

Документ с текстом соглашения содержит 99 страниц. Помимо приостановления лимита госдолга, оно ограничит расходы на 2024 и 2025 годы, вернет неиспользованные средства на борьбу с пандемией коронавируса, ускорит процесс выдачи разрешений на некоторые энергопроекты и др.

Теперь сделку должны одобрить в обеих палатах конгресса до 5 июня, после этой даты Минфин США не сможет выполнять свои обязательства в нынешних условиях. Если сенат и палата представителей одобрят соглашение, это предотвратит дефолт, став результатов нескольких недель напряженных переговоров между Белым домом и конгрессом.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл приветствовал соглашение и призвал верхнюю палату конгресса оперативно одобрить его без задержек, как только оно пройдет через палату представителей. Голосование в нижней палате ожидается в среду, 31 мая.

Как пишет Reuters, некоторые когрессмены-республиканцы подвергли критике компромисс и заявили, что попытаются помешать прохождению документа. Но по словам Маккарти, более 95% конгрессменов ожидали эту сделку в нетерпении, большинство республиканцев его поддержит.

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Минфин США предупреждал о наступлении дефолта с 5 июня, если конгресс и Белый дом не договорятся о компромиссе. «Мы все читали сказку о Золушке. Золушка должна покинуть бал ровно в полночь. Мы подошли к этому моменту, поэтому, прежде чем наша карета превратится в тыкву, не могли бы мы, пожалуйста, решить эту проблему?», — призывала глава МВФ Кристаллина Георгиева.
 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Джо Байден США дефолт госдолг

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