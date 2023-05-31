В США заверили, что сделка о потолке госдолга не повлияет на помощь Киеву
Сделка администрации президента и конгрессменов-республиканцев о повышении потолка госдолга США не отразится на американской финансовой помощи Украине. Об этом на брифинге заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.
«Я не думаю», — ответила Янг на вопрос, повлияет ли договоренность между демократами и республиканцами на возможности администрации выделять дальнейшую финансовую помощь Украине.
США, как и другие страны Запада, оказывает Украине финансовую помощь, а также поставляет Киеву оружие и боеприпасы.
29 мая президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти завершили работу над соглашением о приостановке действия потолка государственного долга до 1 января 2025 года. Соглашение содержит 99 страниц. Помимо приостановления лимита госдолга, оно ограничит расходы на 2024 и 2025 годы, вернет неиспользованные средства на борьбу с пандемией коронавируса, ускорит процесс выдачи разрешений на некоторые энергопроекты и др. До 5 июня сделку должны одобрить обе палаты Конгресса.