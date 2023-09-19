Госдолг США всего за три месяца вырос на $1 трлн и превысил $33 трлн
Госдолг США 15 сентября превысил в $33 трлн, следует из данных американского Минфина. Он впервые в истории преодолел эту отметку.
Предыдущий рекордный размер госдолга в $32 трлн был зафиксирован только три месяца назад. Незадолго до этого страна находилась на грани технического дефолта, поскольку был превышен ранее установленный лимит госдолга в $31,4 трлн (это произошло в январе 2023-го). Отметку в $31 трлн долг Вашингтона перешагнул в октябре 2022-го.
Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами: ими могут выступать как частные лица, например граждане или иностранные инвесторы, так и государства или крупные фонды. Вашингтон берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет.
В апреле-мае в Вашингтоне пытались решить проблему с повышением госдолга, но демократы и республиканцы не сразу смогли договориться о приемлемом варианте, к обсуждению подключился президент страны Джо Байден. Глава Минфина США Джанет Йеллен не раз призывала их решить проблему до июня, когда бы государство потеряло возможность «оплачивать свои счета».
Республиканцы сначала предлагали поднять лимит на $1,5 трлн, но при этом сократить расходы на $4,5 трлн. Демократы настаивали на повышении потолка долга без условий.
В итоге стороны пришли к компромиссу, согласно которому действие лимита госдолга приостановили, одновременно снизив расходы. Из подписанного Байденом закона следовало, что повышение потолка госдолга произойдет не раньше января 2025 года. В 2024-2025 годах расходы будут ограничены, планируется возвращение средств, не использованных на борьбу с пандемией коронавируса, и ускорение процесса выдачи разрешений на некоторые энергопроекты.
В Белом доме заверили, что соглашение по госдолгу не отразится на помощи Украине.
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