Минфин оценил, до какого момента США «дотянут» без нового лимита долга

Глава Минфина США: страна вряд ли «дотянет» до 15 июня, если не решится вопрос с госдолгом

15 июня в бюджет США ожидаются значительные налоговые поступления, но страна может лишиться возможности платить по счетам раньше этой даты, до нее Вашингтон вряд ли «дотянет», заявила глава Минфина Джанет Йеллен

Джанет Йеллен (Фото: Shuji Kajiyama / Reuters)

Если власти США не решат вопрос с лимитом госдолга, то маловероятно, что страна сможет платить по счетам хотя бы до середины июня, заявила министр финансов Джанет Йеллен телеканалу NBC.

По ее словам, «жесткий крайний срок» — это уже начало июня, даже 1 июня. «Моя оценка такова, что шансы дотянуть до 15 июня, будучи в состоянии оплатить все наши счета, довольно низки», — предупредила она.

Неопределенность связана с поступлением налогов и расходами, отметила Йеллен. 15 июня ожидаются «существенные» налоговые платежи, но министр сомневается, что США хватит денег до этой даты. Она также допустила, что Вашингтон не сможет погасить некоторые счета, если потолок долга не будет повышен.

Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами — ими могут выступать как частные лица, например граждане или иностранные инвесторы, так и государства и крупные фонды. Вашингтон берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет.

США повысили потолок госдолга в январе этого года — он составляет $31,4 трлн. Теперь лимит должен быть повышен, иначе страну ждет технический дефолт.

Конгресс и Белый дом ведут переговоры насчет решения вопроса с потолком долга. Республиканская партия разработала законопроект, согласно которому лимит повысят на $1,5 трлн, но расходы уменьшат на $4,5 трлн. Его приняла палата представителей, однако дальше, в сенат, инициатива не продвинулась — против выступили демократы, которые настаивают на повышении потолка долга без условий.

Последние переговоры между двумя партиями по этому вопросу прошли в пятницу, 19 мая, но результата пока не достигнуто. Президент США Джо Байден заявил, что республиканцам нужно «отойти от своих крайних позиций», которые он назвал «неприемлемыми», и признать, что партии не договорятся, если будут соблюдаться только условия республиканцев.

Спикер конгресса Кевин Маккарти, член Республиканской партии, отметил, что Байден, вероятно, предпочитает «стать первым президентом в истории, объявившим дефолт по долгу», чем договориться.