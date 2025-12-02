Путин пригрозил отрезать Украину от Черного моря

Фото: news_kremlin / Telegram

Радикальный ответ на украинские атаки на танкеры в Черном море — полностью отрезать Украину от Черного моря, заявил президент Владимир Путин. Видео с пресс-подходом российского лидера опубликовал в своем телеграм-канале журналист «России 1» Павел Зарубин.

Действия украинской стороны Путин назвал пиратством. «Самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря, тогда и невозможно будет заниматься пиратством в целом в принципе», — сказал глава государства.

Кроме того, Россия рассмотрит возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять атаки в Черном море. «Мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти операции, пиратские акции», — заявил президент. Также Россия «расширит номенклатуру ударов по портовым сооружениям и кораблям, которые заходят в украинские порты».

Вечером 28 ноября стало известно об атаке на танкер Kairos, который следовал в Новороссийск. Он находился у побережья острова Кефкен в 28 милях (45 км) от территориальных вод Турции. На борту были 25 членов экипажа, их эвакуировали. Вскоре был атакован и танкер Virat, находившийся примерно в 35 морских милях от побережья Турции (около 65 км).

Материал дополняется.