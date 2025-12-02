Путин пригрозил отрезать Украину от Черного моря
Радикальный ответ на украинские атаки на танкеры в Черном море — полностью отрезать Украину от Черного моря, заявил президент Владимир Путин. Видео с пресс-подходом российского лидера опубликовал в своем телеграм-канале журналист «России 1» Павел Зарубин.
Действия украинской стороны Путин назвал пиратством. «Самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря, тогда и невозможно будет заниматься пиратством в целом в принципе», — сказал глава государства.
Кроме того, Россия рассмотрит возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять атаки в Черном море. «Мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти операции, пиратские акции», — заявил президент. Также Россия «расширит номенклатуру ударов по портовым сооружениям и кораблям, которые заходят в украинские порты».
Вечером 28 ноября стало известно об атаке на танкер Kairos, который следовал в Новороссийск. Он находился у побережья острова Кефкен в 28 милях (45 км) от территориальных вод Турции. На борту были 25 членов экипажа, их эвакуировали. Вскоре был атакован и танкер Virat, находившийся примерно в 35 морских милях от побережья Турции (около 65 км).
Материал дополняется.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили