Путин заявил о блокировке 15 батальонов ВСУ вокруг Купянска-Узлового

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военнослужащие заблокировали около 15 батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вокруг Купянска-Узлового в Харьковской области, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из командных пунктов группировки «Запад».

«Просил бы взять слово командующего группировкой «Запад» и доложить ситуацию в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол. Имею в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию, где, настолько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника, — сказал он. — Совсем недавно было 18, а сейчас уже <...> примерно 15 батальонов».

Поселок Купянск-Узловой находится на востоке Харьковской области, на левом берегу реки Оскол и граничит с городом Купянск. По данным украинских властей, в 2025 году там проживало 800 человек.

Путин также подчеркнул, что военные ВСУ должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен. О том, удается ли создать такие условия, президент попросил доложить военное руководство.

«Учитывая безвыходное положение, конечно, многие военнослужащие принимают такое решение по сдаче в плен», — рассказал ему начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он также доложил главе государства о том, что город Купянск перешел под контроль России.

О том, что Купянск окружен, а южнее под контроль российских войск перешли переправы ВСУ через реку Оскол, Герасимов докладывал Путину 26 октября. Согласно сообщению Кремля, на купянском направлении были заблокированы до 5 тыс. военнослужащих ВСУ. С того момента Минобороны России неоднократно отчитывалось о пресечении попыток украинских военных вырваться из окружения.

Материал дополняется