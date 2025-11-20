 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин заявил о блокировке 15 батальонов ВСУ вокруг Купянска-Узлового

Путин: около 15 батальонов ВСУ заблокированы вокруг поселка Купянск-Узловой
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военнослужащие заблокировали около 15 батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вокруг Купянска-Узлового в Харьковской области, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из командных пунктов группировки «Запад».

«Просил бы взять слово командующего группировкой «Запад» и доложить ситуацию в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол. Имею в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию, где, настолько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника, — сказал он. — Совсем недавно было 18, а сейчас уже <...> примерно 15 батальонов».

Поселок Купянск-Узловой находится на востоке Харьковской области, на левом берегу реки Оскол и граничит с городом Купянск. По данным украинских властей, в 2025 году там проживало 800 человек.

Путин также подчеркнул, что военные ВСУ должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен. О том, удается ли создать такие условия, президент попросил доложить военное руководство.

Российские войска заняли Купянск
Политика

«Учитывая безвыходное положение, конечно, многие военнослужащие принимают такое решение по сдаче в плен», — рассказал ему начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он также доложил главе государства о том, что город Купянск перешел под контроль России.

О том, что Купянск окружен, а южнее под контроль российских войск перешли переправы ВСУ через реку Оскол, Герасимов докладывал Путину 26 октября. Согласно сообщению Кремля, на купянском направлении были заблокированы до 5 тыс. военнослужащих ВСУ. С того момента Минобороны России неоднократно отчитывалось о пресечении попыток украинских военных вырваться из окружения.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Владимир Путин Валерий Герасимов Военная операция на Украине Днепропетровская область
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
Материалы по теме
Путин заявил о боях в Константиновке
Политика
Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад»
Политика
Российские войска заняли Купянск
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 22:03 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 22:03
США сообщили о равных контактах с Россией и Украиной по мирному плану Политика, 22:12
Совещание Путина с военными по спецоперации. Спецэфир телеканала РБК Политика, 22:06
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Клуб КХЛ прервал серию из 13 поражений, обыграв «Динамо» Спорт, 22:02
Российские военные взяли под контроль Ямполь и Петропавловку Политика, 22:00
Путин назвал власти Украины преступной группировкой на «золотых горшках» Политика, 21:59
«Спартак» отыгрался с 0:2, но все равно уступил «Торпедо» Спорт, 21:57
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Покровск: почему этот город важен для армий России и Украины База знаний, 21:53
Зачем нужна страховка при IPO Отрасли, 21:49
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 21:46
Российские войска заняли более 80% территории Волчанска Политика, 21:44
Назначен новый командующий группировки «Юг» Политика, 21:41
Защита Шлосберга попросила отменить приговор, заявив о нарушениях Политика, 21:34
Российская армия взяла Купянск: каково его стратегическое значение База знаний, 21:33