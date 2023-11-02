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Военная операция на Украине ,  
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Киев согласился на дополнительные консультации по «формуле мира»

Глава офиса Зеленского Ермак: Киев согласился на допконсультации по формуле мира
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев согласился с необходимостью провести дополнительную встречу с США, Британией и Францией для консультаций по украинской «формуле мира», сообщил Ермак. Москва не принимает этот план и настаивает на признании реалий на земле
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости провести дополнительную консультативную встречу для рассмотрения украинской «формулы мира».

В своем телеграм-канале Ермак сообщил о телефонном разговоре с советником американского президента по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. В ходе нее обсуждались результаты состоявшейся на прошлой неделе на Мальте третьей встречи советников по нацбезопасности по украинской «формуле мира», где рассматривались планы по реализации пяти пунктов формулы.

«Согласились с необходимостью проведения дополнительной консультативной встречи советников по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции», — написал Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский представил так называемую формулу мира в ноябре 2022 года. Предложенный Киевом план урегулирования конфликта предусматривает несколько пунктов, в том числе полный вывод российских войск. Москва исключала переговоры на основе этого плана. В Кремле заявляли, что о выводе войск не может быть и речи. Глава российского МИДа Сергей Лавров называл предложенную Киевом «формулу мира» нереализуемой.

В ходе июльского саммита НАТО страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония) приняли декларацию с обязательствами помочь в обеспечении безопасности Украины в обмен на реформы. Киеву обещаны поставки вооружений, поддержка развития ОПК, обучение украинских военных, предоставление разведданных, помощь в защите от киберугроз. Украина в свою очередь обязалась провести реформы в правоохранительных органах, судебной системе, экономике, бороться с коррупцией, продвигать оборонные реформы.

В августе Киев начал переговоры по вопросу гарантий безопасности с Вашингтоном и Лондоном. США стали первой страной, с которой был запущен этот диалог, на этой основе будут созданы модели для других стран — участниц декларации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит гарантии безопасности по израильской модели.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Андрей Ермак гарантии безопасности урегулирование
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