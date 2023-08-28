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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский раскрыл модель американских гарантий безопасности для Украины

Зеленский рассказал о гарантиях безопасности для Украины по модели Израиля
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Военная операция на Украине
США предоставят Украине гарантии безопасности по типу Израиля — с военной, финансовой помощью, обучением бойцов и т.д., сказал Зеленский. Россия считает, что обеспечение безопасности одной страны не должно создавать угроз другой
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Украина получит от США гарантии безопасности по израильской модели, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1».

«У нас определенно будет именно такая модель, израильская, та, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы, и так далее», — сказал лидер.

Израиль не входит в НАТО, поэтому участники блока не обязаны оказывать ему помощь в случае нападения, как предписывает ст. 5 Вашингтонского договора. Однако страна десятилетиями была основным партнером США на Ближнем Востоке и крупнейшим получателем американской военной (и не только) помощи.

Он добавил, что соглашение не сорвется, если в США поменяется президент (выборы там пройдут в следующем году), так как голосование по таким вопросам идет в конгрессе. В европейских странах решение также будут принимать парламенты.

12 июля страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония) приняли декларацию с обязательствами помочь в обеспечении безопасности Украины в обмен на реформы. Киеву обещаны поставки вооружений, поддержка развития ОПК, обучение украинских военных, предоставление разведданных, помощь в защите от киберугроз и др. Украина же должна провести реформы в правоохранительных органах, судебной системе, экономике, бороться с коррупцией, продвигать оборонные реформы и т.д.

В начале августа Киев и Вашингтон начали переговоры по вопросу гарантий безопасности. США стали первой страной, с которой был запущен этот диалог, на этой основе будут созданы модели для других стран — участниц декларации.

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Построение взаимодействия на базе израильской модели обсуждалось еще до принятия июльской декларации. За несколько дней до этого американский президент Джо Байден отмечал, что Киев пока не готов к вступлению в альянс, но ему могут быть предоставлены гарантии безопасности по типу Израиля.

Россия выступает против членства Украины в НАТО. По мнению президента Владимира Путина, это создаст угрозы для безопасности Москвы и не повысит безопасность Киева. Глава государства говорил, что любая страна имеет право обеспечивать свою безопасность, но при этом не должно создаваться угроз для безопасности других стран.

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Украина США гарантии безопасности Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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